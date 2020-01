Amirkhani nousee UFC-kehään Lontoossa

LONTOO

Vapaaottelija Makwan Amirkhanin seuraava vastustaja on Mike Grundy. Hän kohtaa englaintilaisvastustajan maaliskuun 21. päivänä Lontoossa järjestettävässsä UFC-illassa.

Grundry on otellut urallaan 13 kertaa ja voittanut niistä 12. UFC-kehässä hänet on nähty kerran viime maaliskuussa, jolloin hän tyrmäsi Lontoossa Nad Narimanin.

– Olen todella iloinen, että on taas jotain mitä odottaa. Marraskuun New Yorkin ottelun jälkeen oli vähän epävarmaa, milloin pääsee seuraavan kerran kehään, mutta onneksi se onnistuu näin nopeasti, Amirkhani kertoo tiedotteessa .

Edellisessä ottelussaan Amirkhani kärsi tappion Chris Fishgoldille ja hänellä on 19 ottelusta 15 voittoa. UFC-otteluita takana on seitsemän, joista viisi on päättynyt voitokkaasti.

– New Yorkissa viimeistään huomasin, kuinka pieni osa koko prosessia itse ottelu on. Lontoo on minulle tuttu paikka ja lontoolaiset vastustajat vielä tutumpia, joten kun laitetaan kokonaisuus viimeisen päälle kuntoon, niin emmeköhän me juhli maaliskuussa, Amirkhani linjaa.