Alle 85-metrinen riitti Kirtille voittoon Kuortaneella

Kuortaneella on vuosien varrella käyty kovatasoisia miesten keihäänheittokilpailuja, mutta tämän vuoden juhannuskisoissa ei supertuloksiin kyetty. Suomen kärkinimien ja Saksan Johannes Vetterin loukkaantumiset verottivat nimilistaa, mutta mukana oli siitäkin huolimatta neljä heittäjää, joiden ennätys on yli 88 metriä.

Voittajaksi heistä ylsi virolainen Magnus Kirt, jonka paras heitto kantoi 84,69. Saksalainen olympiavoittaja Thomas Röhler jäi kakkoseksi tuloksella 83,17, Tshekin Jakub Vadljech ja Vitezlav Vesely ottivat seuraavat sijat tuloksilla 81,39 ja 80,20.

– Ennen kisaa päässäni oli pieni tavoite, että heittäisin 85 metriä. Se olisi ollut ok, koska harjoitukset ovat juuri nyt vähän kovempia kuin pari viikkoa sitten. Minusta tulos oli normaali, sanoi Kirt.

Kirt peittosi Röhlerin nyt toistamiseen, kun hän oli ykkönen myös kolme viikkoa sitten Turussa Paavo Nurmen kisoissa.

– Se maistuu tietysti hyvältä, mutta luulen että hänelläkin on harjoituskausi menossa. Hän on todella tasainen heittäjä ja uskon, että hän on varmasti valmis oikeaaan aikaan, pohti Kirt, joka Turussa heitti ennätyksensä 88,73.

– En voi olla näistä voitoista liian tyytyväinen, koska tosikisat ovat vasta kesän lopulla.

Kotimaan kovimpien nimien poissaolojen jälkeen Kuortaneen kilpailussa oli mukana vain kaksi suomalaista. Jami Kinnunen heitti 76,16 ja Lassi Etelätalo 74,89.

PETRI HEIKKINEN