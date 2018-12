Alajärveläislähtöinen Otto Latvala mahtui mukaan nuorten Leijonien MM-joukkueeseen

Alajärvellä jääkiekkouransa aloittanut Otto Latvala, 19, mahtui mukaan Suomen alle 20-vuotiaiden kiekkoleijonien MM-joukkueeseen.

Nykyisin Hämeenlinnan Pallokerhon organisaatioon kuuluva Latvala kuuluu Suomen alakerran jykevään kalustoon 195-senttisellä varrellaan.

Tällä kaudella Latvala on pelannut HPK:ssa kolmessa liigaottelussa. Hän on ollut lainalla LeKin Mestisjoukkueessa, jossa otteluja on kertynyt 21 saldolla 7+3.

Rightin puolelta ampuva Latvala teki syksyllä 2016 3+1 vuoden sopimuksen HPK:n kanssa, johon hän siirtyi Seinäjoen S-Kiekosta. Latvalan kasvattajaseura on Järviseudun Pallokerho, josta hän muutti S-Kiekkoon C-juniori-ikäisenä.

Suomi aloittaa urakkansa MM-kisoissa Pohjois-Amerikassa 28. joulukuuta aamuyöllä Suomen aikaa klo 5.30, jolloin vastaan asettuu Ruotsi. Suomi kohtaa alkulohkossaan myös Kazakstanin, Slovakian ja USA:n.