Aiturikolmikko hurjasteli MM-välieriin – Neziri, Hurske ja Korte alittivat 13 sekunnin rajan

DOHA

Suomalaiset aitajuoksijat Nooralotta Neziri, Reetta Hurske ja Annimari Korte pitivät puheensa Dohan MM-kisojen alkuerissä. Kolmikko kehui viimeistelyään ja virettään ennen kisa-avaustaan ja myös juoksu sujui mallikkaasti.

Neziri otti jatkopaikan aikavertailusta sijoituttuaan ajalla 12,92 erässään viidenneksi. Hurske oli erässään neljäs ja otti suoran jatkopaikan ajalla 12,96. Korte oli erässään kolmas ajalla 12,97.

Erien aikavertailussa Neziri oli 14:s, Hurske 15:s ja Korte 18:s. Alkuerien perusteella finaalipaikka on silti lujassa, sillä alkuerien kahdeksanneksi paras aika oli 12,76.

Neziri oli suomalaisista vauhdikkain, vaikka hän unohtui lähdössä telineisiin.

– Minulla on ollut harjoituksissa hyviä lähtöjä, mutta nyt jäin odottamaan pidempää valmiit-asentoa. En ollut valmis lähtöön, Neziri harmitteli.

Juoksu sujui mallikkaasti, vaikka mieleen ennätti hiipiä pieni paniikki.

– Olin henkihieverissä. Mielessä pyöri vain, että "haluan jatkoon, haluan jatkoon".

Neziri pelkäsi jääneensä yli 13 sekunnin aikaan, kun vastustajat eivät tulleetkaan selkä edellä vastaan. Reilu 13 alitus oli mieluinen viesti.

– Wau, olen ennätyskunnossa, Neziri mietti nähtyään loppuajan.

– Loppukilpailussa keskityn vain starttiin.

Hurskeesta rata tuntui kovalta

Hurske juoksi alkuerän tapaansa tasaisen varmasti. Hän oli alkumatkasta toisena, mutta menetti asemiaan lopussa, etenkin kahdella viimeisellä aidalla.

– Rata oli tosi kova. Se ei auttanut yhtään, Hurske vieroksui muiden nopeaksi ylistämää rataa.

– Varsinkin lopussa piti tehdä kovasti töitä.

Hurske uskoo, että hänellä on välierissä alkueräkokemuksensa ansiosta helpompaa.

– Nyt tiedän, mitä odottaa, kun sain tuntumaa rataan ja lähettäjän toimintaan. Uskon, että välierissä tsemppaamme toisiamme.

Korte aitoi varmistellen

Korte kertoi juosseensa alkuerän varmistellen.

– Otin juoksun niin varman päälle kuin aitajuoksussa vain voi. Tavoitteena oli juosta alle 13 sekunnin ja päästä välieriin, Korte kertoi.

– Tiesin, että kunto riittää tähän. Sen saattoi estää vain osumat aitoihin, eikä niitä nyt tullut.

MM-tavoitteensa Korte piti hyvästä alkueräjuoksustaan huolimatta ennallaan.

– Minulla ei ole ollut minkäänlaista finaalitavoitetta, eikä ole vieläkään. Lähden välieriin juoksemaan ja nauttimaan, Korte selitti.

– Mutta välierissä ei enää varmistella. Sitten jää matkalle, jos jää.

Kortella on muutakin kuin välierä, mitä odottaa sunnuntaina.

– Minun on ollut vaikeuksia latautua kisoihin siitä asti, kun juoksin Suomen ennätyksen ja Tokion olympiarajan. Se on varmasti vaikeinta myös ennen välierää, kun fiilis on lähinnä helpottunut. Olen saavuttanut, osin jopa ylittänyt, kaikki tämän vuoden tavoitteeni, Korte kertoi.

– Mutta huomenna kausi on ohi, ja ensi vuoteen lähden eri asenteella. Ensi kaudella tavoittelen menestystä.