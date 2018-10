Katso Sportiin siirtyvän puolustajan tulinen laukaus NHL-kaukalossa – "Hän on varmasti kovin Sportissa koskaan pelannut puolustaja"

Kolmantena olevan Latvalan vauhti yltyy Walesissa – tallikaveri Tänak huoltotauolle johtoasemassa

Toyotan Jari-Matti Latvalan vauhti on parantunut Walesin MM-rallissa perjantain ajopäivän aikana. Latvala on kolmantena, kun rallissa on ajettu yhteensä kuusi erikoiskoetta. Ennen huoltotaukoa Latvala pyyhälsi pohja-ajan lyhyellä 1,63 kilometrin mittaisella Slate Mountain 2:lla. Suomalaiset painelivat pätkällä kaksoisvoittoon, kun Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi oli toiseksi nopein. Latvalan ykkösaika tuli 1,8 sekunnin erolla Lappiin. Lue lisää