18-vuotiaan Akselin kesä: ensin Jukolan viesti, sitten matematiikkaolympialaiset

Viime vuonna Joensuun Jukola-tapahtumassa tehdyn kyselyn mukaan 73 prosentilla osanottajista on korkeakoulutausta. Johtavassa asemassa työskenteleviä oli 60 prosenttia kilpailijoista. Sponsor Insight Oy:n tekemään kyselyyn osallistui 1 125 suunnistajaa.

Suunnistuksen lajiperhe on toisinaan hieman vaivaantunutkin älykkölajin leimastaan. He mielellään korostavat, että suunnistus sopii ihan kaikille – ja laji on sitä paitsi edullinen harrastaa.

Lännen Media seurasi Jukolassa halsualaisen kolmen sukupolven joukkueen kisarupeamaa. Kuinka ollakaan, jutustelun lomassa selvisi, että Halsuan Mäkijussit -nimellä kilpailleen perhejoukkueen riveistäkin tätä suunnistukselle tyypillistä älyä kyllä löytyy.

Joukkueen avausosuuden suunnistanut 18-vuotias Akseli Jussinmäki edustaa heinäkuussa Suomea matematiikkaolympialaisissa Romaniassa. Ennen matematiikkaolympialaisia Suomen kuusihenkisellä kisajoukkueella on valmennusleiri Tanskassa yhdessä muiden Pohjoismaiden joukkueiden kanssa.

–Matematiikka on aina sujunut hyvin, mutta vasta lukion ensimmäisellä luokalla sain tietää kilpailutoiminnasta.

–Matematiikkaolympialaisiin olen valmistautunut valmennusleireillä ja kirjevalmennuksella. Vanhat kilpailutehtävät ovat hyvää harjoitusta, Akseli Jussinmäki sanoo.

Vaikka Jussinmäellä on vielä lukio kesken, hän on jo saanut kilpailumenestyksestään opiskelupaikan lukemaan matematiikkaa yliopistoon.

–Menen Jyväskylään tai Helsinkiin. Jyväskylä olisi lähempänä ja se on pienempi kaupunki, mutta Helsingissä on paras opetuksen taso, Jussinmäki pohtii tulevia valintoja.

Matematiikka ei ole ainoa kouluaine, mikä Jussinmäeltä sujuu. Hänen todistuksessaan lukuaineiden keskiarvo on 9,93. Tasaisen kymppirivin katkaisee vain englannin kielestä tullut yhdeksikkö.

Vuonna 2016 Jussinmäki voitti valtakunnallisen Metsävisan. Metsätietokilpailuun osallistui 28 000 yläkoulun oppilasta ympäri Suomea.

Vielä 14-vuotiaana hän oli myös suunnistuksessa ikäluokkansa kärkiurheilijoita Suomessa, mutta sitten terveysmurheet ovat jarruttaneet kehitystä ratkaisevasti.

–Välillä Akseli meni niin huonoon kuntoon, ettei hän pystynyt käymään joka päivä edes koulussa, isä Raine Jussinmäki kertoo.

Nyt vaivoihin on löydetty syyksi ainakin gluteeniyliherkkyys sekä ongelmat energian imeytymisessä elimistöön. Tutkimukset kuitenkin jatkuvat edelleen.

–Ensi viikollakin olen menossa lääkäriin, Akseli kertoo.

Terveysongelmat vaikuttivat suoritukseen myös Jukolan viestissä.

–Meni huonosti. En ole ollut pitkään aikaan enää hyvässä kunnossa, mutta silti suoritus oli pettymys. Energiat loppuivat ja sijoitus putosi alun jälkeen koko ajan.

–Nyt harmittaa, mutta hyvä muisto tästäkin jää, kun aika vähän kuluu.

Akseli Jussinmäki toi joukkueensa avausosuudella vaihtoon sijalla 1300:s.

Halsuan Mäkijussien loppusijoitus Jukolassa oli 1371:s. Kilpailuun otti osaa yli 1800 joukkuetta.

Halsuan Mäkijussien kolmen sukupolven joukkueessa suunnistivat Akseli Jussinmäen isoisä Mauri, isä Raine sekä sedät Tero, Ari ja Tuukka. Joukkueen ainoa "ulkojäsen" oli Raine Jussinmäen hyvä ystävä Kari Mastokangas.

Halsuan Mäkijussit on osallistunut perhejoukkueella Jukolan viestiin joka kerta vuodesta 2007 lähtien.

Tänä vuonna Halsuan Mäkijussit osallistui toisen kerran myös Venlojen viestiin. Joukkueessa suunnistivat Akselin äiti Maria ja sisko Tuulia sekä Tuukan vaimo Eveliina ja Arin vaimo Maarit Hotakainen.

Halsuan Mäkijussien naisjoukkueen loppusijoitus oli melkein sama kuin miehillä: 1376:s.