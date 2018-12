10 miljoonaa jäi jakamatta Lotossa – Kivoja potteja kuitenkin jakoon

Ellin Sisu marssi lumikuninkaaksi

Pauli Raivio on jo useamman vuosikymmenen ollut suomenhevosten erikoismies. Ellin Sisu on noussut kuusivuotiaana huipulle, ja lauantain jälkeen ori on vahva ehdokas talvikauden hallitsijaksi. Nuori tähti hurmasi johtamalla vakuuttavasti jokaista metriä. Lue lisää