Yhteen vai ei? Seinäjoen Mimmiliigan jäsenet ovat hyvin erimielisiä siitä, pitäisikö seuran sulautua SJK Junioreihin: ”Tilanne on hankala”

SEINÄJOKI

Seinäjoen mimmiliigan ja SJK Junioreiden yhdistyminen on taas tapetilla. SeMi on SJK Junioreiden kanssa käydyn keskustelun perusteella teettänyt vanhemmille ja pelaajille kyselyn, miten he suhtautuvat mahdolliseen yhdistymiseen.

Kyselyyn vastasi 136 perhekuntaa ja neuvotteluiden aloittaminen uudelleen tai hylkääminen päätetään kyselyn pohjalta. Vastaajista 47 prosenttia oli sitä mieltä, että kannattaa yhdistymistä vain, jos jalkapallon kustannukset pelaajalle eivät merkittävästi nouse. 22 prosenttia puolestaan kannattaa SJK Junioreiden kanssa aloitettavia neuvotteluita ja yhdistymistä millä tahansa ehdoilla. Vastaajista 19 prosenttia ei kannata neuvotteluiden uudelleen aloittamista lainkaan, vaan toivoo, että SeMi jatkaa yhteistyötä SJK Junioreiden kanssa muulla tavoin. – Tilanne on hankala. Yhdistymistä halutaan, mutta toisaalta osa jäsenistä ei halua sitä lainkaan. Kyselyn mukaan niin paljon ei olla valmiita maksamaan, kuin pojat tällä hetkellä maksavat, SeMin puheenjohtaja Tuija Jaakonaho sanoo. Suurimpana pelkona on kustannusten nousu. Se on puhuttanut osaa semiläisistä kentän laidalla koko kesän. Myös hallinnon jakautuminen mietityttää. – Meillä on valmentajia, jotka pelkäävät, että yhdistymisen jälkeen heillä ei olisi enää mahdollisuutta valmentaa. Viime keväänä yhdistyminen kaatui, koska tarkkaa tietoa ei ollut saatavilla. Tämä herättää tunteita ja täytyisi olla kunnon faktat, joiden perusteella tehdä päätös, Jaakonaho sanoo. SJK Junioreiden puheenjohtaja Jukka Saarijärvi ja toiminnanjohtaja Hannu Huilla toivovat yhdistymistä, koska se olisi luontevaa ja näin toimitaan muissa isoissa seuroissa, kuten KuPSissa ja HIFKissa. Juniorimäärä nousisi yhdistymisen myötä lähes tuhanteen. Semissä jäseniä on 287 ja SJK Junioreissa 696. – Olisimme koko vanhan Vaasan läänin suurin junioriseura. Sillä olisi painoarvoa. SJK:ssa tytöt ja pojat olisivat samalla viivalla ja tyttötoiminnan tasoa saataisiin hiljalleen nostettua. Se tulee vain valmennuskoulutuksen kautta, Huilla sanoo. – SJK Juniorit on vahva seura ja meillä on monta ihmistä päätoimisesti töissä. Taustatuki on tärkeää joukkueille, jotta ne pystyvät keskittymään itse asiaan. Emme me alkaisi sanella, miten pitää toimia, vaan eteenpäin mentäisiin yhdessä. Pelko siitä, että tapahtuisi yhtäkkiä hirveä muutos, on turha. Kaikki tiedämme, ettei valmentajia ja toimijoita ole ruuhkaksi asti oven takana, Saarijärvi ja Huilla jatkavat. Vuonna 2006 syntyneiden joukkueessa pelaava Hilla Koskinen on yhdistymisen kannalla. – SJK on vetävämpi seura nimeltään. Se tunnetaan paremmin, yhdeksän vuotta pelannut Koskinen pohtii. Koskisen äiti Teea Ristimäki uskoo, että yhdessä isossa seurassa olisi voimaa enemmän kuin erillisessä pienessä seurassa. – Ajattelen tulevaisuutta. Etelä-Pohjanmaalla on pienet jalkapallopiirit ja tyttö- ja naisjalkapalloa voisi kehittää ison seuran alla. SeMissä ei ole mitään vikaa, mutta kuvittelisi, että isossa paketissa olisi enemmän mahdollisuuksia, Ristimäki sanoo. Yhdistymisneuvotteluiden jatkaminen jäi vielä auki. Jaakonahon mukaan mitään päätöksiä ei ole tehty. SeMin johtokunta kokoontuu ensi viikolla.