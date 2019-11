Tuco palaa SJK-paitaan: ”On mahtava palata Seinäjoelle. Pidän tätä toisena kotinani ja poikanikin on syntynyt täällä”

Hyökkääjä Ariel "Tuco" Ngueukam on solminut SJK:n kanssa kahden vuoden pelaajasopimuksen.

Näin SJK:n kanssa Suomen mestaruuden ja Suomen cupin voittanut sekä seurahistorian ensimmäisen europelimaalin tehnyt Tuco tekee paluun SJK-paitaan.

- On mahtava palata Seinäjoelle. Pidän tätä toisena kotinani ja poikanikin on syntynyt täällä. Täältä on hyvät muistot, kaupunki on tuttu ja samoin ihmiset seurassa. Kun lisäksi valmentajana on minulle tuttu mies, niin tiedän, että tämä sopimus on oikea siirto minulle, sanoo Ariel "Tuco" Ngueukam SJK:n sivuilla julkaistussa uutisessa.

30-vuotias ja 188-senttinen kamerunilaishyökkääjä Tuco, pelasi SJK:ssa kausilla 2015 ja 2016 yhteensä 84 ottelua ja se on hänen urallaan eniten missään seurassa. Hän teki niissä 18 maalia ja syötti 17, vaikka pelipaikka oli pääosin laidalla.

Viime kauden lopussa hän teki paluun Suomeen KuPS:n paitaan parin ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen ja tilille tuli samalla uran toinen Suomen mestaruus.

– Tuco oli aikoinaan isossa roolissa SJK:n menestyksessä. Olen varma, että hän tulee olemaan isossa roolissa joukkueessa myös nyt, kun hän tekee paluun seuraan, sanoo SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman.

– Viime kaudella teimme vain 18 maalia, joten hyökkäyspään vahvistaminen on myös tärkeä osa joukkueemme rakennusta, Dorman jatkaa.

SJK:n uutena päävalmentajana aloittava Jani Honkavaara, valmensi Tucoa viime syksynä KuPS:ssa ja Tuco nousi mestaruuteen päättyneellä loppukaudella joukkueen ykköshyökkääjäksi.

- On iso juttu saada Tuco tänne, sillä muitakin ottajia olisi ollut. Hän on mahtava hankinta meille. Tosi turvallinen valinta ja hän on selkeästi meitä vahvistava pelaaja. Hänen myötään meidän hyökkäysosasto näyttää heti aika hyvältä, sanoo Honkavaara.