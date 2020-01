Dufva on toistaiseksi keskittynyt Sportissa "ensiapuun", mutta yksi suuri kehityslinja on jo löytynyt

Risto Dufva on nyt toiminut Vaasan Sportin päävalmentajana reilut viisi viikkoa. Ensiapu kriisijoukkueelle on annettu, ja ensimmäiset jatkosopimukset, joihin uusi päävalmentaja on voinut vaikuttaa, julkistettiin joulun alla. Dufva itsekin on tehnyt jatkosopimuksen Sportin kanssa aina kevääseen 2021 saakka. Lue lisää