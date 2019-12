Ville Heinola hakee kiireiselle syksylle kruunua MM-jäältä

Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkueen puolustaja Ville Heinola on elänyt tapahtumarikkaan syksyn. Miestä on viety paikasta toiseen, ja vauhti on ollut hurja. Jollekin toiselle 18-vuotiaalle meno olisi voinut helposti olla liikaa, mutta Heinola on toistaiseksi pysynyt hyvin kyydissä. Lue lisää