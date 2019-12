Messi ohittanee Pelen ensi vuonna – legendan ennätys enää 25 maalin päässä

Edson Arantes do Nascimento, ympäri pallon tunnettu nimellä Pele, on jalkapallon kaikkien aikojen mestarimaalintekijä. Nyt yksi brasilialaislegendan ennätyksistä on kuitenkin horjumassa: lauantaina Barcelonalle jälleen kerran maalannut Lionel Messi on jo lähellä Pelen ennätysmaalimäärää yhden seuran riveissä, kertoi espanjalaislehti AS. Lue lisää