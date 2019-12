Kauhavalla ajetut kartingin MM-kisat saivat merkittävän tunnustuksen lajin kattojärjestöltä

Suomalaiselle autourheilulle myönnettiin merkittävä tunnustus viime viikonloppuna Pariisissa, kun syksyllä Kauhavan Alahärmässä PowerParkin radalla järjestetyt kartingin MM-kisat eli Flying Finn Race palkittiin Best Event of the Year / FIA Karting -palkinnolla. Palkinnon myönsi kansainvälisen autoliiton FIA:n kartingin kansainvälinen kattojärjestö CIK-FIA.