Huuhkajien talvileiri vaarassa peruuntua – "Qatariin emme mene"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen perinteinen tammikuun harjoitus- ja pelileiri on vaarassa peruuntua. Syitä on kaksi: Suomi ei halua leireillä Qatarissa, ja muualle harjoitusvastustajien löytäminen on ollut työn ja tuskan takana. Lue lisää