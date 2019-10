Kiekko pomppi Kakolle toisen NHL-maalin – Laine sivussa, Winnipegille tappio

NHL-jääkiekkoliigan kesän varaustilaisuuden kakkosvalinta Kaapo Kakko on tarponut vaikeasti NHL-uransa alkumetrit, mutta tiistai-iltana New Yorkin maineikkaassa Madison Square Garden -hallissa myhäili tyytyväinen nuori mies. Kakko teki New York Rangersin tasoitusmaalin Tampa Bay Lightningia vastaan ja vaisusti kautta aloitellut Rangers marssi maukkaaseen 4–1-voittoon. Lue lisää