Puhditon Bulls kärsi murskatappion kotiavauksessaan

Chicago Bullsin tavoite on pudotuspelipaikka ja Lauri Markkasen tavoite on nousta NBA-koripalloliigan tähdistöpeliin, mutta Bullsin kauden ensimmäinen kotipeli lauantaina oli pettymys. Vaisu Bulls hävisi 84–108 hallitsevalle NBA-mestarille Toronto Raptorsille, joka on pahoin heikentynyt mestaruusjuhlien jälkeen ykköstähti Kawhi Leonardin lähdettyä Los Angelesiin. Lue lisää