RoPS siirtyy rovaniemeläiseen komentoon – reservijoukkueen päävalmentaja nousee edustusjoukkueeseen

Vesa Tauriainen on miesten jalkapalloliigassa pelaavan Rovaniemen Palloseuran uusi päävalmentaja. RoPS tiedotti valmentajasopimuksesta perjantaina. Tauriaisen sopimus on kaksivuotinen. Viimeksi hän on valmentanut RoPSin reservijoukkuetta. Lue lisää