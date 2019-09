Älykoripallo kertoo, miten heitto lähtee kädestä

Kuluva vuosikymmen on ollut koripalloilussa heittämisen vuosikymmen. Pallon heittäminen koriin on tietenkin aina ollut lajin idea, mutta tilastoanalytiikan myötä heittovalikoima on muuttunut täysin samalla kun Stephen Curryn ja Damian Lillardin kaltaiset tarkka-ampujat ovat mullistaneet käsitykset siitä, miten kaukaa koreja voi heittää. Lue lisää