Pappien vierailu Juha Miedon surutaloon päättyi koleissa merkeissä, tahdittomat puheet häiritsivät onnellisen avioelämän ensimmäistä vuosikymmentä - katso videohaastattelu

Juha Mieto vakuuttaa Hellevi Poudan uutuuskirjassa "Mieto", ettei hän ole koskaan itkenyt urheilun takia. Toimittajat ovat olleet näkevinään kyyneliä pettyneen hiihtäjän silmäkulmassa, mutta se on ollut vain hikeä. Elämässä on kyllä itkun aiheitakin ollut, vaikka Mieto ajattelee, että herra on häntä koetellut sen verran kuin tietää tämän kestävän. Lue lisää