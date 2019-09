Lentopallomiehille EM-jatkopaikka tarjolla myöhäisillassa – voitto Turkista veisi neljännesvälieriin

Suomen miesten lentopallomaajoukkueella on tänään tiukka paikka, kun EM-lopputurnauksen alkulohko C päättyy Slovenian Ljubljanassa. Kello 21.30 Suomen aikaa alkavassa ottelussa Turkkia vastaan kyseessä on tulos tai ulos: voitolla Suomi etenee lohkosta neljännesvälieriin eli kisojen 16 parhaan joukkoon, tappio vie joukkueen kotimatkalle. Lue lisää