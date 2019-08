Putoaminen yleisurheilun EM-joukkuekilpailun Superliigasta uhkaa Suomea

Suomen joukkueella on edessään hikinen sunnuntai, jotta Suomi pystyisi säilyttämään paikkansa yleisurheilun EM-joukkuekilpailun Superliigassa. Kahden kilpailupäivän jälkeen Suomi on toiseksi viimeisenä, kun viisi heikointa maata putoaa pois Superliigasta. Matkaa seitsemäntenä olevaan Tshekkiin on 26,5 pistettä. Lue lisää