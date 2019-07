HJK joutuu Euroopassa kovaan testiin seuraavan kierroksen tuloksesta huolimatta

Helsingin Jalkapalloklubilla on edessään hikisiä taistoja jalkapallon eurokilpailuissa. Miesten Mestarien liigan toiselta karsintakierrokselta jatkoon edetessään HJK kohtaisi joko tanskalaisen FC Kööpenhaminan tai The New Saintsin Walesista. Eurooppa-liigan karsinnoissa vastustaja voi olla Puolan mestari Piast Gliwice. Lue lisää