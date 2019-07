Pöytäkivi aloitti uinnin vasta teininä – Brasilian ME-miehen esimerkki kirittää vaikka nelikymppiseksi

Uimari Riku Pöytäkivi on onnellisessa ja harvinaisessa asemassa: hän on pystynyt heittäytymään huippu-urheilijan elämään. Sunnuntaina Etelä-Koreassa MM-uinnit aloittava Pöytäkivi voi jatkaa uraansa vaikka nelikymppiseksi, sillä urheilemisen taloudelliset edellytykset on turvattu. Lue lisää