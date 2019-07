Suomalaisille unelmastartti Skotlannissa, Samoojalle kauden toinen hole in one

Kalle Samooja teki hole in onen golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Skotlannissa. Samooja löi pallon yhdellä lyönnillä reikään North Berwickin golfkentän 134 metriä pitkällä 15. reiällä. Hole in one oli Samoojalle jo toinen tällä kaudella. Edellisen kerran hän onnistui harvinaisessa tempussa maaliskuussa Intiassa. Lue lisää