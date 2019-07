SJK ei sopeutunut nurmelle eikä veteen

Carolina vahvisti tarjouksensa: Sebastian Aho jää Hurricanesiin

NHL-seura Carolina Hurricanes vahvisti sunnuntaina Twitterissä, että se on vastannut Montreal Canadiensin Sebastian Aholle jättämään tarjoukseen. Kyseessä on viisivuotinen jatkosopimus, jonka kokonaisarvo on yli 42 miljoonaa dollaria eli 37,3 miljoonaa euroa. Lue lisää