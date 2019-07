Kaapo Kakon joukkue vahvistui rytinällä, New York Rangers kiinnitti Panarinin

Venäläinen jääkiekkohyökkääjä Artemi Panarin on tehnyt sopimuksen NHL-seura New York Rangersin kanssa, kertoo kanadalaismedia TSN. Lähteen mukaan Panarinin sopimuksen kesto on seitsemän vuotta, ja laitahyökkääjä tienaa yhdestä kaudesta keskimäärin 11,6 miljoonaa dollaria eli noin 10,2 miljoonaa euroa. Lue lisää