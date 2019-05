Kaapo Kakon drafti-kilpailija tapasi ykkösvaraajan – muttei saanut varmistusta kärkipaikasta

Juhannuksena järjestettävä NHL-jääkiekkoliigan vuosittainen uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti on suomalaisittain erittäin odotettu, sillä Kaapo Kakko varataan taalaliigaan aivan ensimmäisten joukossa. Käytännössä on selvää, että ensimmäisenä varaava New Jersey Devils ottaa joko Kakon tai yhdysvaltalaisen suurlupauksen Jack Hughesin.