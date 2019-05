Mercedes-päällikkö luottaa Bottakseen: "Valtteri 2019 selviää tästä vahvempana"

Valtteri Bottas on "helvetin ärsyyntynyt" formula ykkösten MM-taiston viime kisojen käänteestä, jonka myötä Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton on saanut etumatkaa suomalaiskuljettajaan. Näin miettii Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff, joka on kuitenkin varma, että Bottas iskee vielä takaisin. Lue lisää