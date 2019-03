Liverpool ei murtanut Evertonia - City nyt sarjakärjessä pisteen erolla

Liverpool hukkasi muutamat loistopaikkansa, ja kotijoukkue Everton piti pintansa 0–0-tasapeliin jalkapallon Englannin Valioliigan Merseysiden derbyssä sunnuntaina. Liverpool on nyt pisteen päässä sarjakärki-Manchester Citystä, kun takana on 29 kierrosta eli kautta on jäljellä vielä yhdeksän kierrosta. Lue lisää