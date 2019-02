New York Knicks tarjosi kotiyleisölleen harvinaista herkkua

Lauri Markkasen edustaman Chicago Bullsin kausi koripallon NBA:ssa on ollut vaisu, mutta New York Knicks on tarponut vielä syvemmällä. Itälohkon jumbojoukkue Knicks onnistui maanantain vastaisena yönä tarjoamaan harvinaista herkkua kotiyleisölleen, kun se voitti San Antonio Spursin 130–118. Lue lisää