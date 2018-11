Mourinho tiukkana pelaajilleen: Jos on paineita, pysy kotona

Portugalilaisvalmentaja Jose Mourinholla ja hänen Manchester Unitedillaan on tänä iltana paineikas peli, kun jalkapallon Mestarien liigassa Manchesterin Old Traffordille saapuu sveitsiläisvastus Young Boys. Epätasaisen epävarmasti syksyn tahkonneella Unitedilla on mahdollisuus varmistaa jatkopaikka, jos Young Boys kaatuu eikä Valencia voita lohkokärki Juventusta. Lue lisää