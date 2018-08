Pesisstudio: Seinäjoki–Koskenkorva-paikalliskamppailussa kovat panokset – JymyJussit yrittää hypätä pois vuoristoradasta ennen pudotuspelejä

Seinäjoen JymyJussit on miesten Superpesiksessä mielenkiintoisessa tilanteessa. Kun jäljellä on enää kolme kierrosta, JymyJussit on sarjan viidentenä vain kahden pisteen päässä alempana olevista Koskenkorvan Urheilijoista ja Pattijoen Urheilijoista. Seuraavat kaksi ottelua Seinäjoki pelaa nimenomaan näitä joukkueita vastaan. Lue lisää