Mourinho on huolissaan Manchester Cityn etumatkasta: "City on vaikea tavoittaa ensi kaudellakaan"

Manchester Unitedin juonikas päävalmentaja Jose Mourinho tunnustaa, että paikallisvastustaja City on ottanut Valioliigan tukevasti komentoonsa. Manchester City on varmistanut mestaruuden, ja se on karannut 16 pisteen päähän ManU:sta ennen neljää jäljellä olevaa peliä. Lue lisää