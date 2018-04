13-vuotias seinäjokelaistyttö sai kutsun Itävaltaan – ”Aluksi mietin, uskallanko lähteä”

Telma Särkipaju on noussut Suomen johtavaksi lumilautailijaksi ikäluokassaan. Seinäjoen Hiihtoseuraa edustava urheilija on voittanut kahden viime vuoden aikana kuusi SM-mitalia, joista peräti viisi on Suomen mestaruutta. Särkipajun menestys on huomattu, ja hän sai kutsun kansainväliseen finaalikisaan. Lue lisää