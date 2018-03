Ruutupaidoilla kohtalon hetket liigapaikan suhteen lauantaina

Futsalin liigassa pelaavalla vaasalaisjoukkue Ruutupaidoilla on yksi ottelu jäljellä. Ruutupaidat on liigassa viimeisenä, mutta silti sillä on vielä mahdollisuus säilymiseen. Lue lisää