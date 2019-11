”Selkeät tavoitteet inspiroivat” – takavuosien Sport-jyrät vahvistavat nousua tavoittelevaa Virkiää

VAASA

Viime kaudella jääkiekon II-divisioonan Pohjanmaan lohkon voittanut Lapuan Virkiä on aloittanut tämänkin kauden vahvasti ja on ykköspaikalla ensimmäisen sarjakolmanneksen täyttyessä. Se ei ole yllätys, sillä Pete Suonpään valmentama, kohti Suomi-sarjaa tähtäävä joukkue teki kesällä varsin kovia värväyksiä.

Viimeisimmät ja myös nimekkäimmät, vahvistukset ovat Markus Piispanen ja Eetu Heikkinen, jotka ovat täkäläiselle jääkiekkoyleisölle tuttuja Vaasan Sportin menestysvuosilta mestiksestä.

– Meillähän on ollut pitempi strategia, jossa ykkösasia on, että saamme luotua peruskallion omista pelaajista ja kehitettyä heitä sille vaatimustasolle, että voimme joukkueena miettiä nousua seuraavalle sarjaportaalle. Samalla realismia on, että tarvitsemme kärkeen muutaman ulkopuolisen täsmähankinnan, päävalmentaja Suonpää taustoittaa.

– Piispanen ja Heikkinen olivat ne kaksi täsmää, joita tavoittelimme vielä joukkueeseemme. Pääsimme molempien herrojen kanssa hyvähenkisesti sopimukseen ja toivottavasti he ovat loppukautta ajatellen tärkeitä palasia tavoitteemme saavuttamisessa.

Liigankin kokeneiden Heikkisen ja Piispasen houkuttelemisessa suurena apuna oli Suonpää, molemmille tuttu pelikaveri kotkapaidasta. Tosin kovin ihmeellisiä houkuttelukeinoja ei tarvittu, jotta Vaasassa asuva kaksikko päätti ryhtyä pendelöimään Lapuan suuntaan.

– Ei ollut mitään pitkiä neuvotteluja. Lähinnä kyse oli siitä, että missä vaiheessa itse olen valmis pelaamaan. Se vie aikaa sen verran, että pitää olla muut elämän osa-alueet kunnossa, sanoo 30-vuotias hyökkääjä.

– En halunnut lähteä enää minnekään kauemmaksi pelaamaan.

Rautaliigassa Piispanen pelasi ensimmäisen kerran lokakuun puolivälissä ja on tehnyt viiteen otteluun kaksi maalia sekä syöttänyt viisi. Heikkinen, 31, puolestaan on työkiireittensä takia liittymässä vahvuuteen vasta nyt.

Suomussalmelaislähtöiselle puolustajalle sopii pelaaminen vaikka II-divisioonassa, jos joukkueella on päämääriä.

– Virkiällä on selkeät tavoitteet nousta, mikä inspiroi minua. Silloin tekemisen laatukin on erilaista, kun on tavoitteita, sanoo Heikkinen, jolla on meriittilistallaan kolme mestaruutta mestiksestä ja yksi Kazakstanista.

– Tottakai myös jääkiekko on vielä kuitenkin kivaa ja pääsen mukavaan porukkaan. Olen kuullut, että jengissä on hyvä meininki, mikä kuitenkin aina kiehtoo.

Edelliset kaudet Heikkinen ja Piispanen pelasivat ulkomailla. Heikkinen kiersi Kazakstanin jälkeen Ruotsissa, Italiassa ja Puolassa, Piispasen seurat olivat Sloveniassa ja Ranskassa.

– Sain nähdä uusia kulttuureja ja hienoja paikkoja. Ehkä viimeisinä vuosina panostus jääkiekkoon ei ollut ihan sataprosenttista, mutta ne olivat hienoja kokemuksia, kuvaa Piispanen, joka nyttemmin keskittyy opintojensa viimeistelemiseen.

Heikkinen on saanut edelleenkin kyselyjä kaikilta viime vuosien seuroiltaan, mutta mies päätti jättää ammattilaiskiekkoilun, kun sai työpaikan toisen rakkaan harrastuksensa kalastuksen parista. Hän kiertää myymässä kalastustarvikkeita ympäri maata.

– Kalastus on aina ollut intohimoni ja näin tämän sellaisena mahdollisuutena, jota voi tehdä pitemmän aikaa, hän perustelee.

– Lätkässä oli sinänsä haastavaa, kun kiertää yksin ulkomailla. Näin tämän paljon parempana vaihtoehtona.