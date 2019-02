Seinäjoelle on suunnitteilla jääurheiluhalli – kaupunki vahvistaa, että pöydällä on jo mitat ja hintahaarukka: ”On puhuttu 4–5 miljoonasta”

SEINÄJOKI

Pikaluistelijat ovat monta vuotta haaveilleet harjoitus- ja kilpailuhallin rakentamisesta muun muassa Seinäjoelle ja Helsinkiin, koska Suomesta puuttuu kansainväliset mitat täyttävä halli.

– Suomi on pudonnut eurooppalaisten vauhdista 2000-luvulla lajina. Leirityksiä on pitänyt pitää Saksassa, Berliinissä ja Inzellissä, Seinäjoen Urheilijoiden puheenjohtajaHarri Yli-Ilkka sanoo.

Yli-Ilkka laskee, että suomalaisella luistelulla menee leirityksiin vuositasolla 200 000–300 000 euroa. Esimerkiksi nuorten maajoukkueeseen kuuluvat joutuvat laittamaan pelkästään omasta pussista jopa yli 5 000 euroa joka vuosi, että voivat harjoitella ja kilpailla. Nuoren luistelijan kokonaiskustannukset ovat yhdeltä kaudelta noin 8 000 euroa.

– Mielellään senkin summan löisi kotimaiseen halliin. Esimerkiksi Pekka Koskela oli 2000-luvun lopulla halliprojektissa asialla. Jos meille olisi silloin tullut halli, seura olisi säästänyt 300 000 euroa kymmenen viime vuoden aikana.

Tällä summalla joku työntekijä voisi jo jäädä kotiin odottamaan eläkepäiviä.

Nyt suomalainen hallihanke on nytkähtänyt eteenpäin, sillä Suomen Luisteluliitto ja Suomen Taitoluisteluliitto valmistelevat yhdessä jääurheilun monitoimihallia Itä-Helsingin Myllypuroon. Jos suunnitelmat toteutuvat, sen rakentaminen alkaa ehkä jo ensi vuonna.

Liitot tiedottivat viime viikonloppuna, että monitoimihalliin on suunnitteilla 400 metrin mittainen pikaluistelurata, 427 metrin mittainen juoksurata, kuntosali, kaksi peilisalia oheisharjoittelua varten sekä tilat esimerkiksi yritystilaisuuksien järjestämiseksi.

Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen kertoo, että liitto on neuvotellut hallista myös Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Urheilijoiden kanssa.

– Ykkösvaihtoehto on se, että saamme useamman hallin Suomeen. Pääkaupunkiseudulle olemme tehneet hankeselvitystä. Olemme myös Seinäjoella selvitelleet vaihtoehtoja. Molemmat ovat ykkösprioriteetin asioita.

Hännisen mukaan "mitään konkreettista" Seinäjoella ei ole vielä.

– Hahmotelmaa tässä valmistellaan. Mun mielestä kaupungin vastakaiku oli positiivista.

Seinäjoen kaupunki keskusteli asiasta viimeksi maanantaina. Sivistys- ja hyvinvointijohtajaHeikki Vierula kertoo, ettei halli ole taloussuunnitelmassa, mutta kaupunki on selvittänyt asiaa ja selvittää lisää.

Vierulan mukaan asiasta pitää olla viimeistään syksyllä joku päätös, koska silloin kaupunki valmistelee uutta taloussuunnitelmaa, ja kaikki hankkeet lyödään lukkoon neljäksi vuodeksi. Tällä logiikalla halli olisi Seinäjoella aikaisintaan viiden vuoden päästä.

– Meillä on jonkinlainen luonnos olemassa, että tiedämme mitat ja koon, mutta kustannusarvio ei ole vielä ihan selvä, eikä rahoitus.

Hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, miten lämmin halli on.

Kaupunki käykin "joidenkin hallin toimittajien" kanssa keskusteluja hallin hinnasta.

– Tähän asti on puhuttu 4–5 miljoonasta.

– Nyt näyttää siltä, että Helsinkiin on tulossa 20 miljoonan hanke. Se saattaa vaikuttaa siihen, mitä täällä mietitään. Valtakunnan ykköshankkeeksi asetettava halli saa enemmän rahoitusta valtiolta. Jos meillä se on alueellisena liikuntapaikkahankkeena, 750 000 on käytännössä maksimi, mitä valtiolta voi saada.

Seinäjoen liikuntatoimenjohtaja Anne Kotila muistuttaa, että on hyvä miettiä hallin käyttökustannuksia.

– Meillä on tiukka talous tällä hetkellä liikuntapalveluiden talousarviossa. Käyttöastetta ja käyttökustannuksia pitää hyvin tarkasti laskea, jos tällaista hallia lähdetään rakentamaan Seinäjoelle.

Yli-Ilkka tietää, ettei nykyisillä kaupunkibudjeteilla Seinäjoella puhuta 20 miljoonan euron hallista.

– Jos olisi 20 miljoonan halli, jonkun luisteluporukassa pitäisi voittaa lotossa.

Seinäjoen Urheilijat toivoo hallista monitoimihallia. Realiteetit ovat puolilämpöiseen paineilmahalliin.

– Meille passaa, että on iso halli isolla 400 metrin radalla, ja siellä on kaukalo tai kaksi keskellä. Jäähilelatu voisi olla ulkoreunassa hiihtoporukalle, ja hallissa pystyisi pelaamaan myös esimerkiksi jää- ja kaukalopalloa ja curlingia sekä harrastamaan taitoluistelua ja pienimmät jääkiekkojunnut pelaamaan. Siellä voisi harrastaa lisäksi short trackia, ja jääkiipeilyseinäkin voisi olla, Yli-Ilkka suunnittelee ja jatkaa:

– Jos meillä olisi halli, ei olisi tuuliongelmia, eikä vesisadekaan haittaisi.

Hänninen pitää Seinäjoen hanketta realistisena ja toivoo, että kaupungissa olisi halli kymmenen vuoden sisällä. Perusteluita hallin tarpeellisuudelle ei ainakaan tarvitse keksiä tai vetää hatusta: Seinäjoelta on ennenkin lähtenyt pikaluistelijoita maailman huipulle, Koskelan lisäksi muun muassa Tuomas Nieminen ja Elina Risku.

– Uusimmeko nykyisiä olosuhteita tekojäällä? Lähinnä pohjatöitä ja tekojään alla olevia putkistoja. Valaistus on myös toinen asia, mikä pitäisi jossain vaiheessa uusia, peruskorjata. Onko sen jälkeen vielä halli? Kotila pohtii.

Yli-Ilkan mukaan vuonna 1984 tehdyn ison jään muoviputket ja muoviliittimet eivät ole aina kestäneet.

– Viime kauden lopulla meillä meni päätöskisa plörinäksi, kun yksi neljänneslohko petti, ja sen korjaukset on suoritettu syksyllä.

Mikäli halli tulisi nykyisen tekojään päälle, Vierula sanoo, että siihen pitäisi jäädä myös yleisöluistelumahdollisuus. Yli-Ilkka kertoo, että Seinäjoen Urheilijat on kiinnostunut, miten ison jään monikäyttöisyyttä voisi hyödyntää.

– Emme ole seurana halunneet luoda asetelmaa, että se olisi vain 6–12 luistelijaa varten vaan se on koululaisluistelua varten, maakunnallinen yleisöluisteluvuoropaikka, ja iltaisin pikaluisteluseurakin käyttää vuoroja. Aikaisemmin siellä on pelattu jääpalloakin.

SM-sarjassa oli joukkue 60-luvulla, ja Seinäjoen jääpallotoimintaa yritettiin herätellä uudestaan henkiin parina viime talvena. Silloin Suomen Jääpalloliitto organisoi ilmaisen jääpallo- ja luistelukoulun.

Jääurheiluaktiivi Mikko Kytöniemi oli mukana kaukalopalloporukka Pallo and The Boysin toiminnassa, ja hänen mukaansa kymmenen vuotta sitten Seinäjoelle yritettiin saada miesten edustusjoukkue, joka olisi lähtenyt sarjaan.

– Siinä oli 40 joojoo-miestä, mutta kun olivat harjoitukset, oli 7–8 äijää. Teimme kuitenkin lainasopimuksia ja kävimme muissa joukkueissa pelaamassa jääpalloa.

Halli mahdollistaisi jääpallon MM-kisat Seinäjoella

Kansainvälisten pikaluistelukisojen lisäksi jääpallon arvokisoja olisi mahdollista saada Seinäjoelle, jos kaupungissa olisi halli. Näin sanoo Suomen Jääpalloliiton toiminnanjohtaja Pekka Liikanen.

– Ensimmäisellä hallin tekijällä on etu, koska sinne tullaan varmastikin keskittämään tällaisia toimintoja, ja ennen kaikkea kausi pitenee. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä käy satoja nuoria jääpallokoulussa Ruotsissa elokuussa. Nyt rahaa menee länsinaapuriin, kun sitä tulisi tännekin.

Seinäjoella mahdollisessa hallissa voisi Liikasen mukaan järjestää miesten, naisten, tyttöjen ja poikien jääpallon MM-kisojen lisäksi maaotteluja, Suomen cupin ja Bandyliigan pelejä, harjoitusturnauksia ja jääpallokouluja.

Seinäjoella on jääpalloperinteitä. Muun muassa Seinäjoen Palloseura (SePS) pelasi jääpalloa pääsarjassa 60-luvun puolivälissä, ja jääpallon vuoden 1985 SM-finaali pelattiin Seinäjoella ja vuotta aiemmin Suomen ja Neuvostoliiton välinen miesten maaottelu.