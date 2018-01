Seinäjokelaishiihtäjä harjoittelee ja opiskelee Denverin jylhissä maastoissa

Seinäjokelainen Jasmi Joensuu opiskelee Denverin yliopistossa ja hiihtää 12 maastohiihtäjän joukkueessa DU Ski Teamissa stipendin avulla.

Alkukuusta hän täräytti kunnolla ja voitti molemmilla tyyleillä USA:n mestaruuskisojen sprintissä hopeaa. Suomen nuorten MM-valintoihin suorituksilla ei ollut vaikutusta, vaikka molempien kisojen voittaja Caitlin Patterson lähtee olympialaisiin Yhdysvaltain edustajana.

Joensuu harjoittelee ja kilpailee Denverissä erinomaisissa olosuhteissa ja pystyy suorittamaan yliopistotutkinnon samaan aikaan. Stipendi turvaa täysin opiskelut sekä ammattimaisen harjoittelun ja kilpailemisen joukkueena.

Sprintti on aina ollut Joensuun leipälaji.

– Ongelma täällä on, että sprinttejä ei ole tavallisissa yliopiston kisoissa, joten sen harjoittelu on ollut vähäisempää. Tänä vuonna olen kuitenkin saanut hiihtää sprinttejä ennen Jenkkien mestaruuskisoja mm. Kanadassa sekä Steamboatissa, Joensuu kertoo.

– Yksi vahvimpia ominaisuuksiani on nopeus, joka ehdottomasti auttaa sprinteissä. Myös harjoittelu on sujunut ilman sairasteluita koko kauden, mikä mahdollistaa hyvän kunnon. Tulokset USA:n mestaruuskisoissa yllättivät kuitenkin positiivisesti.

Näyttöjä ei huomioitu valittaessa Suomen joukkuetta alle 23-vuotiaiden MM-kisoihin.

– Totta kai se harmittaa. Nuorten MM-kisat on todella tärkeitä kisoja, etenkin itse olen oppinut niistä paljon. Harmittaa todella, että Sveitsiin ei lähetetty täyttä U23 tyttöjen joukkuetta. Ymmärrän kuitenkin tilanteeni, sillä valmentajille on vaikea verrata tasoani muihin suomalaisiin. Ollessani täällä olen täysin tietoinen tästä. Itselleni ensi vuoden U23 kisat Vuokatissa ovat viimeinen mahdollisuuteni eli sinne asetetaan ehdottomasti tavoitteet.

Denverissä kelpaa hiihtäjän treenata.

– Harjoitteluolosuhteet ovat erittäin hyvät. Löytyy oma kuntosali pelkästään urheilijoille, ja lisäksi lihashuoltokeskus, jossa meillä on omat fysioterapeutit kaikille eri joukkueille.

Rullahiihtobaanat lähtevät suoraan kampukselta.

– Meidän tiimillä on myös isot pakettiautot, joilla kuljetaan sitten tarpeen mukaan isompiin mäkiin. Ainut pieni miinus on, että emme pääse hiihtämään kampukselta, mutta yleensä talvet reissataan eli päästään hyvissä olosuhteissa hiihtämään lähes päivittäin. Myös lääkärit ovat päivittäin käytössä, mikäli tulee sairauksia.

Yliopistovalmennus on tuonut uusia tuulia Joensuun harjoitteluun. Valmentaja David Steward on itse ollut hiihtäjänä USA:n kansallisella tasolla ja toiminut Denverin yliopiston valmentajana kymmenen vuoden ajan.

– “Dave" on tuonut paljon uutta harjoitteluuni. Voimaharjoittelu keskittyy aikalailla keskivartalon kehittämiseen erilaisten core-harjoitusten merkeissä. Rullahiihtoa tehdään paljon ylämäkeen, joka ehdottomasti on kehittänyt ylämäkihiihtoani merkittävästi. Isoin muutos Denverissä ja ylipäätään täällä on, että monet hiihtopaikat ovat korkealla, mikä on ollut minulle enemmän ja vähemmän haaste viime vuosien aikana. Koen kuitenkin, että tämä on opettanut minulle hiihtäjänä todella paljon uusia asioita.

Harjoittelun ja tiukan opiskelutahdin niveltäminen yhteen ei ole aina helppoa.

– Välillä on rankkaa, se on ihan selvää. Koulua käydään ihan samassa tahdissa missä kaikki muutkin yliopisto-opiskelijat. Syksy- ja kevätjaksot ovat jollain tasolla helpompia verrattuna talvijaksoon, jolloin ollaan paljon reissussa, Joensuu kertoo.

Opiskelu ja treenaaminen kuitenkin jaksottuvat aika hyvin toistensa mukaan.

– Kun on kovempi treenijakso, koulussa on helpompaa ja sitten kun koulussa on tenttejä, pidetään vähän helpompaa jaksoa treenin suhteen. Luulen, että tämä on hyvä systeemi. Kokonaiskuormituksen seuraaminen on erittäin tärkeätä.

Reilun vuoden päästä Joensuu valmistuu kauppatieteiden kandidaatiksi pääaineenaan rahoitus ja sivuaineenaan markkinointi.

– Hyvänä business-kouluna tunnettu Daniels college of business takaa, että saan erittäin arvokkaan koulutuksen, joka mahdollistaa minulle hyvät mahdollisuudet työelämään tulevaisuudessa, Joensuu tähdentää.

Rajojen katsominen urheilussa kiehtoo sekin edelleen.

– Koen, että minulla on mahdollisuus kehittyä myös hiihtäjänä. Jos se vain on taloudellisesti mahdollista, niin haluan ehdottomasti panostaa hiihtoon sataprosenttisesti, kun valmistun. Motivaatio hiihtoon on erittäin kova ja koen, että näistä vuosista täällä Denverissä on ollut paljon hyötyä minulle myös hiihdon puolella, Joensuu miettii.

Fakta: Jasmi Joensuu

– Syntymävuosi 1996.

– Edustaa kotimaan kisoissa Seinäjoen Hiihtoseuraa.

– Nuorten maajoukkuehiihtäjä lähti syksyllä 2015 hiihtostipendiaattina yliopisto-opiskelijaksi noin 1500 metrin korkeudessa sijaitsevaan Denveriin.

– Joensuulla on edessään vielä yksi lukuvuosi ja hiihtokausi NCAA:ssa sekä Pohjois-Amerikan FIS-kisoissa. Suunnitelmissa on sen jälkeen panostaa hiihtouraan Suomessa.