Salibandyn kaikkien aikojen syöttöpörssin kärkinimen liigaura alkoi vilttikomennuksella

SEINÄJOKI

Seinäjoen Peliveljien Sami Koski , 34, jatkaa tehokkaasti huimaa uraansa Salibandyliigassa. Tällä kaudella on 10 ottelusta koossa tehot 4+24. Laitahyökkääjä nousi hiljattain runkosarjan kaikkien aikojen syöttötilaston kärkeen.

Viidettätoista pääsarjakauttaan tahkoavan pelimiehen syöttötaitoja kuvataan maagisiksi.

– Oma peli-idea on aina ollut sellainen, että maaleja on mukava tarjota joukkuekavereille, vaikka on se maalintekokin kivaa, Koski tuumii.

Kuluvalla kaudella Kosken ketjukavereista Jukka-Pekka Pelto-Arvo on iskenyt komeat 22 maalia.

Koski nousi SPV:n ylivoimakentälliseen heti ensimmäisellä varsinaisella liigakaudellaan 2006–2007.

– Meillä ylivoimapeli on pääsääntöisesti ollut tehokasta ja se tietysti aina auttaa syöttötilastossakin. Siinä on ollut hyviä ukkoja vuosien varrella, syöttövirtuoosi sanoo.

Pörssin kärkipaikka tietenkin lämmittää.

– Jotakin on varmaan tullut tehtyä matkan aikana oikein.

Tahti ei osoita hiipumisen merkkejä.

– Pelaaminen tämänhetkisen viisikon kanssa on niin mukavaa touhua, että täytyy antaa herroille kiitokset, mutta onhan siellä vuosien varrella ollut mukana monta muutakin hyvää peluria, jotka ovat tilastolukemissa auttaneet.

Pelimies on pysynyt hämmästyttävän hyvin terveenä. Liigapelejä on koko uralla jäänyt väliin vain kolme tai neljä.

Pitkäaikainen pelikaveri Mikko Kohonen ei jätä Koskea kehuessaan tulkinnanvaraa.

– Koko universumissa on kaksi parasta syöttelijää. Toinen on velipoika ( Mika Kohonen), jolla on ennätys halussaan Ruotsissa ja toinen on Sami. Minulla on ollut ilo pelata molempien kanssa, huikeat 551 runkosarjamaalia liigassa viimeistellyt maalitykki korostaa.

Kohonen löytää Kosken pelitavasta mielenkiintoisen erikoispiirteen.

– Sami ei ole pelkästään teknisesti hyvä syöttelijä, vaan hän syöttää juuri oikeaan aikaan ja juuri oikealla tavalla. Monet pelaajat syöttävät liian kovaa tai pyrkivät syöttämään täydellisen syötön. Sämpy vaihtelee kovuutta ja syöttää aina kuhunkin tilanteeseen niin hiljaa kuin mahdollista, jotta siitä olisi mahdollisimman helppo laukoa, Kohonen selvittää.

Syötöt eivät kuitenkaan lähde liian hiljaa, jolloin vastustajan maalivahti kerkiäisi mukaan ja voisi torjua helpommin.

– Sämpy syöttää aina maalintekijäystävällisesti ja se on oikeastaan se suurin poikkeus teknisesti verrattuna keneen tahansa muuhun salibandymaailmassa.

Kohosen mukaan oivalluskyky, luovuus ja maalintekopaikkojen hahmottaminen ovat Koskella "käsittämättömällä tasolla".

– Hän näkee kentällä heti, jos jossakin on tilaa ja mihin voisi luoda maalintekopaikan, kunhan vain kaverit osaavat liikkua ja hankkiutua vapaaksi. Ihan uskomaton kaveri, Kohonen suitsuttaa ja kiittelee samalla monista huippusyötöistä vuosien varrella.

Lähes koko Kosken liigauran SPV:n päävalmentajana toiminut Tommy Koponen nostaa esiin hänen pihapelitaustansa.

– Pihapeleissä rakentuu väkisinkin pelin ymmärtäminen. Jos haluaa, että oma joukkue pärjää, ei voi pelkästään yrittää tehdä maaleja, vaan täytyy myös puolustaa. Siinä kehittyy monipuolinen pelikäsitys. Voi olla, että ilman monien yksilöiden pihapelitaustaa suomalainen palloilu olisi paljon alemmalla tasolla. Siinä syntyy jotakin sellaista luovuutta, joka ei ohjatussa toiminnassa pääse ihan niin helposti kukkimaan.

Uusia kausia ja tehopisteitä voi olla luvassa vielä paljonkin.

– Samilla on taloudellinen ja järkevä pelitapa. Hänellä on pelaamiseen eräällä tavalla kirurgimainen lähestyminen. Asiat tehdään tarkasti, eikä rajoja tarvitse hakea niin kovaa, että tulisi pahempia loukkaantumisia.

Koponen pelasi vielä itse, kun Koski aloitti liigauransa SSV:tä vastaan Seinäjoki Areenalla.

– Muistaakseni Sämpyn ensimmäinen vaihto meni niin, että hän menetti pallon keskialueella ja omissa heilahti. Sami joutui saman tien vilttiin, joten oppirahat on maksanut näinkin kova pelimies, Koponen naurahtaa.

Nopeasti Kosken poikkeukselliset kyvyt kuitenkin alkoivat valjeta muille. Syöttötaidot huomasi mm. tuolloin SPV:ssä pelannut kova maalipyssy Lasse Riitesuo.

– Hän tokaisi, että eihän tuollaista tutkaa voi kenelläkään olla päässä.

Samoilla linjoilla oli takavuosien maalivahti Julius Kivimäki pohtiessaan SPV:n ylivoimapeliä.

– Hän tiivisti, että jos otat Sämpyn pois meidän yv:stä, niin eihän siihen jää mitään, Koponen myhäilee.