Robin Sid siirtyy IFK Mariehamnista SJK:n riveihin

Jalkapalloliigassa pelaava Seinäjoen Jalkapallokerho on solminut pelaajasopimuksen viimeiset kuusi kautta IFK Mariehamnia edustaneen Robin Sidin kanssa. 25-vuotias Sid on hyökkäävä keskikenttäpelaaja ja sopimus SJK:n kanssa kattaa kaudet 2020 ja 2021.

Inkoosta kotoisin oleva Sid, on edustanut urallaan IFK Mariehamnin lisäksi Tammisaaren EIF:ä. Nuoresta iästään huolimatta Veikkausliigapelejä on koossa jo 120, joissa on syntynyt 13 maalia ja 15 maaliin johtanutta syöttöä. Hän on pelannut Suomen nuorten maajoukkueessa ja voittanut kertaalleen Suomen mestaruuden ja Suomen cupin.

– SJK:ssa kaikki vaikuttaa todella hyvältä, olosuhteet, valmentaja ja seura on sopivan iso. Uskon, että muutos tekee muutenkin hyvää ja olen todella motivoitunut tulemaan tänne, Sid kertoo SJK:n tiedotteessa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Robin on nyt ja tulevaisuudessa SJK:n pelaaja. Me rakennamme joukkuetta, joka sitoutuu meidän arvoihimme ja pitkän tähtäimen strategiaamme, SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman painottaa.

Sidin hankinnan myötä SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara saa valmennettavakseen pelaajan, jota on tavoitellut jo pitkään.

– Kaksi kertaa aiemmin olen yrittänyt saada Robinia joukkueeseeni, ja onneksi nyt kolmas kerta sanoi toden. Hän on aliarvostettu pelaaja, mutta mielestäni tällä hetkellä parhaimmassa vaiheessa urallaan, Honkavaara tähdentää.

– Kun katselee tilastoja, näkee nopeasti, että Robinin pelatessa tapahtuu paljon. Hän laukoo paljon, noin kolme kertaa (2,7 kertaa / 90 min) joka ottelussa ja antaa niin sanottuja "key passeja" keskimäärin saman verran jokaisessa matsissa. Molemmissa tilastoissa hän paransi reippaasti kauteen 2018 verrattuna. Ensi kaudella on tavoitteena saada nuo tilastot konkretisoitumaan lisätehoina, jatkaa Honkavaara.

– Hän voi pelata laidan lisäksi myös keskustassa, mikä tuo meille lisää vaihtoehtoja hyökkäyspäähän. Olen todella iloinen tästä sopimuksesta, Honkavaara päättää.