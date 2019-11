Räväkästä miehestä tuli jopa liian kiltti – ”Tunsin olevani aika huono ihminen”

ALAVUS

On isänpäivän aatto, lauantai. Vettä sataa. Koulunjohtaja, kuntapoliitikko ja Alavuden Peli-Veikot historiallisesti miesten Ykköspesikseen nostanut Toni Juurakko , 48, miettii tarkasti, lähtisikö hiihtämään vai ei.

Tavoitteena on hiihtää tänä talvena tuhat kilometriä, että paino pysyy kurissa. Tähän asti se on pysynyt, mutta juuri nyt vesisade uhkaa latistaa Suomenselän pesissielun hiihtotunnelmaa.

Tilanne on vähintään kinkkinen, sillä hirvenmetsästysreissu jäi jo aamulla väliin, koska ei ollut täyttä varmuutta, missä on vasoja.

– Olen B-luokan metsästysmies meidän perheessä. Poikani Lauri on kunnon metsästysmies minuun verrattuna.

Juurakko on yrittänyt ampua hirviä neljä vuotta, mutta toistaiseksi vain yksi on kaatunut heti ensimmäisenä vuonna. Sen sijaan 18-vuotias poika on ampunut jo kolme.

Mutta mikä saa miehen metsään, jos hirvet välillä karttavat häntä? Luulisi, että vähemmästäkin innostus lopahtaisi.

– Jutut makkaravalkialla ovat aika jämeriä, kun 1940-luvulla syntyneet ihmiset muistelevat nuoruuttaan ja kylän tapahtumia, isänsä rakentamassa omakotitalossa asuva Juurakko perustelee ja myöntää, että jäi kakkoseksi myös rakennushommissa.

Poliisina työskennellyt isä rakensi viisi omakotitaloa, että sai aikansa kulumaan.

– Itse olen tehnyt vain kesämökin Ähtäriin järven rannalle.

Ensi vuosi on Alavuden pesäpalloilussa hieno ja erilainen. Peli-Veikot pelaa ensimmäisen kerran miesten Ykköspesiksessä. Touhu on totista, mutta virheet ovat sallittuja.

– Tänne olisi tunkua. Yksi entinen Superpesiksen pelimies maakunnasta on kiikarissa, mutta en tohdi lähteä tohloon kilpajuoksuun. Olen nähnyt seuroja, joilla on velkaa satoja tuhansia.

Nousu Suomensarjasta Ykköspesikseen tuo muutoksia myös Juurakon arkeen, joka on tähänkin asti ollut kiireinen. Pelinjohtajana hän joutuu kouluttamaan itseään lisää, että saa näyttää merkkiä pelaajille, jotka haluavat juhlia voittoja. Juurakon pitää suorittaa pesäpalloilun lajivalmentajatutkinto Varalassa ja Kuortaneella.

Mutta jo Juurakon silmistä näkee sadan metrin päähän, että hän nauttii roolistaan. Aloittihan Juurakko pelinjohtajana aikaisin vuonna 2007 alavutelaisessa Jokivarren Jytinässä, joka pelasi piirisarjassa. Hyppäys uuteen ja tuntemattomaan oli raju, sillä vielä edellisvuonna Juurakko oli Superpesiksessä Kouvolan Pallonlyöjien jokerina.

– Pelinjohtajana olen ehkä aika rauhallinen. Voi olla, että olen liian kiltti mies siinä hommassa.

Tämä on yllättävää, sillä pelaajana Juurakko muistetaan tulisieluisena ja räiskyvänä persoonana, jolta tämän jutun kirjoittajakin sai joskus kuulla kunniansa, kun lehdessä oli jotain typerää tekstiä.

– Kun pelini ei kulkenut, olin tuskissani ja tunsin olevani aika huono ihminen, vaikka en ihmisenä ollut huono.

Tämä on enemmän kuin totta, mutta pelikentille Juurakko ei enää lupaudu.

– Vasemman jalkani polvi on tekoniveltä vailla. Se on mennyt lyöntihommissa. Olen muuten vanha mies, mutta keinoniveleen vielä liian nuori.

Vanha tai ei, mutta Juurakon ura Superpesiksessä alkoi Alajärven Ankkureissa 1996.

– Eka vuosi Alajärvellä oli aivan kauhea.

Ei se ihan kauhea ollut. Juurakko löi runkosarjassa 23 juoksua.

– Alemmissa pudotuspeleissä taisin lyödä kymmenkunta juoksua. Vasta silloin pääsin sinuiksi itseni ja sen maailman kanssa.

Lyöjätykin ura Superpesiksessä päättyi kymmenen vuotta myöhemmin Kouvolan Pallonlyöjissä.

– Viimeinen vuosi Kouvolassa olisi melkein saanut jäädä pelaamatta. Sain kohtuullista korvausta tehdystä työstäni, ja evankelisluterilainen luonteeni vaati, että palkkaan olisi pitänyt pystyä vastaamaan. Kun pelini ei lähtenyt kulkemaan, tunne oli ikävä.

Juurakkoa on helppo uskoa. Hän halusi jokerina antaa aina kaikkensa ja haluaa sitä myös pelinjohtajana.

Mutta se hiihtoreissu. Miten sille kävi?

– Kävin hiihtämässä kaksitoista kilometriä Lehtimäellä.

Kuka? Toni Juurakko

Koulunjohtajana Alavuden Länsipuolen ja Sääskiniemen alakouluissa.

Keskustalainen Alavuden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Kaksi sisarusta sekä Päivi-vaimo ja kaksi lasta, Veera ja Lauri.

Hiihti kilpaa 16-vuotiaaksi asti. Pärjäsi kohtalaisesti keihäänheiton SM-kisoissa 20-vuotiaana. Parhaimmillaan heitti miesten keihästä 66,16 metriä.

Vuonna 1992 löi maakuntasarjassa 80 juoksua. Pelasi Koskenkorvan Urheilijoiden ykköspesisjoukkueessa 1993–1995. Sen jälkeen siirtyi Alajärven Ankkureihin Superpesikseen. Pelasi Jyväskylän Kirissä 1998–1999 ja voitti SM-pronssia. Pääsi Itä-Länteen. Koskenkorvalla kuluivat vuodet 2000–2003, ja taas tuli SM-pronssia. Vimpelin Vedossa oli kauden 2004 ja kaksi viimeistä Kouvolan Pallonlyöjissä.