Perinnelaji kukoistaa, jos vain löytyy innostuneita ihmisiä seuratyöhön

SEINÄJOKI

Perinnelaji painin seuratoimintaa tuetaan mm. koulutustoiminnalla ja seurakäynneillä. Painiliiton alue- ja nuorisovaliokunta järjesti hiljattain Länsi-Suomen alueen seurapäivän Kauhavalla. Koolla oli 18 seuran edustajat.

– Aikaisemmin Painiliitto oli hyvin tulos- ja menetystavoitteellinen, mutta nyt on suuntaus muuttunut hieman siihen suuntaan, että pitää saada seuroihin lisää harrastajia. Jokaisen alueen toimintaan on vuositasolla varattu 10 000 euroa, jota voi käyttää esimerkiksi leiritoimintaan ja valmentajakoulutukseen, Länsi-Suomen aluepäällikkö Hannu Pärkkä korostaa.

Aina välillä seuratyö lamaantuu, vaikka perinteet ovat vahvat.

– Aika paljon saa seuroja pökkiä, koska tekemisen meininkiä ei enää ole.

Pärkkä itse on tehnyt tänä vuonna seurakäynnit Kauhajoelle ja Jalasjärvelle.

– Nyt tuntuu, että näissäkin seuroissa alkaa taas jotakin tapahtua.

Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoen Kisailijat pyörittää vuodesta toiseen tasokasta painitoimintaa.

– Alavudella ja Seinäjoella on hyvää toimintaa ja Nurmo on taas nousemassa. Ylistaro ja Lapua ovat nekin piristymässä, Pärkkä sanoo.

Keski-Pohjanmaalta löytyy hyvä esimerkki siitä, miten toiminta saadaan vauhtiin. Kokkolassa nykyisin operoiva Kälviän Tarmo kerää yli 200 harrastajaa.

– He vuokrasivat oman tilan ja maksavat siitä 20 000 euroa vuodessa vuokraa. Toiminta katetaan nassikka- ja nallepainiryhmien osallistumismaksuilla.

Alueellisia seurapäiviä on jo pidetty myös Pohjois-Suomessa ja loppuvuoden aikana muutkin neljä aluetta käydään läpi.

– Menestyvien seurojen toimijoita on ollut kertomassa, miten homma on heillä hoidettu. Nyt ei puhuta mistään arvokisamenestyksestä, vaan arkipäivän seuratoiminnan haasteista, Painiliiton alue- ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Michael Lyyski valaisee.

Hänen mukaansa Suomesta löytyy ainakin 20 sellaista painiseuraa, joiden toiminta on vankalla mallilla.

– Tarkoitan tällä, että seuralla on harrastajia, valmentajia, seuratoimintahenkilöitä, aktiivinen jaosto ja rahoitus kunnossa.

Lyyskin mukaan isoista rahoista ei painissa välttämättä puhuta, vaan seuratyötä voidaan pyörittää normaalilla varainhankinnalla.

– Eniten tekemistä on siinä, että ihmisiä saadaan innostumaan seuratoiminnasta. Siksi tarvitaan vilkasta aluetoimintaa, joka tukee seuroja erilaisissa kysymyksissä.

Lyyskin oma seura Laihian Luja on kuluneen vuosikymmenen aikana saanut painitoimintansa uuteen kukoistukseen. Treeneissä käy toista sataa nuorta, mutta kilpapainijoita on vain kymmenkunta.

– Teemme hyvää työtä ja liikutamme nuorisoa. Sieltä saattaa aina joskus joku huippukin tulla.

Tarvitaan vain innokkaita henkilöitä, vähän mielikuvitusta, markkinointitaitoja, sosiaalisen median osaamista ja ymmärrystä taloudesta.

– Laihialla Ala-Luhtalan Jani on puheenjohtajana saanut porukan loistavasti verkostoitumaan. Seuratyössä tarvitaan monenlaista osaajaa ja kaikille löytyy oma roolinsa, Lyyski korostaa.

Toiminnan hinaaminen hyvälle mallille ei ole rahasta kiinni.

– Moni luulee väärin, että seuratyöstä puuttuu raha, mutta enemmänkin sieltä puuttuvat innostuneet ihmiset ja se, että ruvetaan tekemään.

Maailma muuttuu ja esimerkiksi e-urheilu valtaa alaa, mutta Lyyski ei hetkeäkään epäile painin kaltaisen lajin elinvoimaa.

– Laji kuin laji saa harrastajia. Liikunnalla on aina paikkansa, mutta kysymys on siitä, että löytyykö sellaisia henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään sitä hommaa ja luomaan nuorille urheilijoille mahdollisuuksia. Siihen ei välttämättä tarvita edes Yli-Hannukselan Seppoa, vaan Ala-Luhtalakin riittää, Lyyski myhäilee viitaten Ilmajoen ja Laihian painin avainhenkilöihin.

Hyvin järjestetylle urheilutoiminnalle löytyy aina kysyntää.

– On paljon nuoria, jotka eivät harrasta mitään, mutta he varmasti tulisivat harrastuksen pariin, jos se olisi hyvin tarjolla. Maailma on mennyt vähän siihen, että kaiken pitäisi olla turhankin ammattimaista. Perusseuratyö on edelleen pyöritettävissä monissa lajeissa muutenkin.