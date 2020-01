Painiliitto nimesi EM-kisajoukkueen – mukana myös Petra Olli

Federer taitaa sveitsiläisen linkkuveitsen käytön – selviytyi Australian avoimissa välieriin vaikeimman kautta

Tennissuuruus Roger Federerillä on ollut Australian avoimessa mestaruuskilpailussa takataskussaan monikäyttöinen sveitsiläinen linkkuveitsi. Federer on edennyt Melbournessa miesten välieriin vaikeimman kautta. Hänen tavoitteenaan on 21. miesten grand slam -kaksinpelititteli. Lue lisää