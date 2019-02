Kova kotimainen kilpailutilanne siivittää molskiässiä kohti olympiaunelmaa

KUORTANE

Kreikkalais-roomalaisen painin SM-kisat väännetään viikon kuluttua Helsingissä. Keväällä edessä ovat alle 23-vuotiaiden ja miesten EM-kisat. Vuosi huipentuu syyskuun MM-mittelöihin, joissa ovat jaossa ensimmäiset paikat Tokion olympialaisiin.

– Se on vaan kovaa työntekoa. Sitä kautta tulee se tulos, joka tulee, maajoukkueen vastuuvalmentaja Marko Yli-Hannuksela kiteyttää.

EM-kisat ovat tärkeät, mutta kaikki tähtää MM-syksyyn, jolloin kukin kuuden olympiasarjan kuusi parasta saavat paikan viiden renkaan kisoihin.

– Kansainvälisen painiliiton sääntöjen mukaan MM-kisoihin ei voi ilmoittaa enempää edustajia kuin saman vuoden EM-kisoihin, Yli-Hannuksela muistuttaa.

Suomi pyrkii lähettämään Kazakstanin MM-karkeloihin ainakin kuusi kreikkalais-roomalaisen tyylin taitajaa.

– Toivon mukaan saadaan niin hyviä näyttöjä, että meillä on rahkeita viedä edustaja kaikkiin olympiasarjoihin.

SM-kisoilla on oma roolinsa EM-valinnoissa, mutta kokonaisuus ratkaisee. Näyttöjä voi antaa mm. Unkarin GP-kisassa ja alle 23-vuotiaiden EM-molskilla. Viimeistään joukkue nimetään maaliskuun puolivälissä käytävän Tanskan Thor Masters -turnauksen jälkeen.

Lajiin kuuluvat loukkaantumiset aiheuttavat omat hankaluutensa. Esimerkiksi 67-kiloisten kärkimies Mikko Peltokangas on kylkileikkauksen vuoksi sivussa ja myös Rami Syrjä on toipilaana. Vähän nuoremmasta kaartista Joni Komppa voitti hiljattain sarjansa Ukrainan junioriturnauksessa.

– En ikinä sulje ketään ikänsä puolesta pois edustustehtävistä, mutta Jonin päätähtäin on Tallinnassa elokuussa kilpailtavissa juniorien MM-kisoissa, Yli-Hannuksela tähdentää.

Kaikissa olympiasarjoissa on kova kotimainen kilpailutilanne. Esimerkiksi 87-kiloisissa Toni Metsomäki ja Rami Hietaniemi käyvät harvinaisen väkevää vääntöä edustuspaikasta.

– Rami halusi lähteä tänä viikonloppuna kilpailemaan Turkkiin. Se sopii, vaikka ohjelma on kova, kun SM-kisat ovat jo viikon päästä, Yli-Hannuksela tuumii.

Äärimmäisen mielenkiintoinen on myös sarja 97 kg, jossa ykköspaikasta kamppailevat viime vuoden EM-pronssimies Elias Kuosmanen ja juniorien maailmanmestari Arvi Savolainen. Raskaassa sarjassa taisteluparin muodostavat Tuomas Lahti ja Konsta Mäenpää.

60-kiloisten edustuspaikasta mittelevät Lauri Mähönen, Mattias Poutanen ja Juuso Latvala, joka vielä parantelee kyynärpäätään. Sarjassa 77 kg Niko Erkkola, Tero Halmesmäki ja Matias Lipasti muodostavat kärkikolmikon.

Kesällä tahti vain kiihtyy kohti MM-vääntöjä. Kalenteri täyttyy kansainvälisistä harjoitusleireistä, joista viimeisin juuri ennen Kazakstanin kekkereitä on Kuortaneella. Ohjelmaa ruuhkauttaa vielä juhannuksen jälkeen Minskissä järjestettävä European Games -tapahtuma, johon Suomesta lähtee joukkue.

– Se on varmasti hyvä kisa, johon saa paikan EM-kisojen 16 parasta kuudessa olympiasarjassa. Ajankohta vain on vähän huono, koska MM-kisoihin on vielä niin pitkä matka, ettei se sitä oikein palvele.

Olympiapaikat ovat painissa lujassa. Niitä on tarjolla kuudessa sarjassa vain kuudelletoista urheilijalle. Syksyn MM-mittelöistä paikka irtoaa sarjojen kuudelle parhaalle ja loput tulevat jakoon kevään 2020 karsintaturnauksissa.

– Painin kohdalla seula päästä olympialaisiin on varmasti yksi kovimmista. MM-kisoissa on ehkä paras paikka iskeä, Yli-Hannuksela linjaa.