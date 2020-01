Keihäänheiton uusi lajivoimalaite tuo uutta potkua heittämiseen. ”Tämä on turvallinen laite ja hyvä lisä valmennukseen”

KUORTANE

Seinäjoen ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijat Konsta Koskela ja Antti Kaurala ovat kehittäneet oppilastyönä yhteistyössä Kuortaneen urheiluopistolla työskentelevän keihäsvalmentaja Petteri Piirosen sekä valmennuskeskuksen johtajan Tapio Korjuksen kanssa uuden keihäänheiton lajivoimalaitteen Kuortane-hallin suojiin.

Parin vuoden projektin vetäjänä toiminut Koskela kertoo laitteen mallin tulleen Saksasta.

– Katsoimme saksalaisten tekemää videota tällaisesta laitteesta ja siitä idea lähti. Saksan huipuheittäjät ovat käyttäneet mallia jo useita vuosia.

Laitteeseen kuuluu heitettävä kelkka ja runko, josta pystytään säätämään kiskon korkeutta.

– Näin ollen jokaiselle heittäjälle voidaan säätää kiskoon oikea heittokulma- ja korkeus.

Hän kertoo laitten olevan hyvä lisä keihäänheittäjien päivittäiseen lajivalmennukseen.

– Se on yksi uusi ja turvallinen harjoitusmenetelmä. Heittäjä saa laitteella heittokäteensä voimaa, sillä kelkkaan voidaan laittaa isoja kuormia ja kiskoon säätämään tiettyjä lähtökulmia. Se ohjaa hyvin käden liikeratoja ja on kädelle säästeliäämpi. Suunnitteilla on vielä siihen saada vielä kiihtyvyysanturi, joka mittaa nopeuksia sekä määrälaskuri.

Koskela oli tyytyväinen kaksikon työn tulokseen, johon kului satoja työtunteja.

– Kyllä laite kannatti tehdä, vaikka se vaati valtavaa omistautumista myös vapaa-ajalla. Palaute heittäjiltä on ollut postiviista ja kaikki ovat sitä kehuneet.

Koskela joutui itse lopettamaan keihäänheiton parikymppisenä vammojensa vuoksi.

Kaurala on myös tyytyväinen parin vuoden yhteistyöhön projektipajassa.

– Työ oli mielenkiintoinen ja laitteen tekeminen onnistui. Minä suunnittelin lähinnä laitteen runkoa ja Konsta kelkkaa.

Projektin työn ohjaajina ovat toimineet alussa Juho Yli-Suomu ja myöhemmin Joni Ketola sekä useita käyttöinsinöörejä Seamk:sta.

Laboratorioinsinööri Ketola on ohjannut projektia lähinnä teknisissä asioissa.

– Olen opastanut valmistuksessa ja valmistanut osia kelkkaan. Siinä oli paljon suunnittelutyötä ja testausta. Uskon ja toivon, että Suomi menee ykkösmaaksi keihäänheitossa, kun laite nopeuttaa valmennusta.

Keihäänheittäjien päivittäisestä valmennuksesta urheiluopistolla vastaava Piironen kertoo uuden laitteen olevan turvallinen.

– Se tuntuu nyt hyvältä. Laitteessa pystyy tekemään paljon enemmän toistomääriä heittolihaksille kuin esimerkiksi kolmen kilon kuulalla. Laitteessa myös heittosuoritus menee kiskoa pitkin oikein ja suoraviivaisesti. Se säästää myös kättä.

Hän kertoo laitteen oleen jo vilkkaassa käytössä syksystä asti usean heittäjän voimin.

– Kuukausitasolla varmasti useampi tuhat heittoa on jo tullut.

Urheiluopiston rehtori ja Soulin vuoden 1988 keihäänheiton olympiavoittaja Korjus pitää uutta laitetta hyvänä lisänä opiston monipuolisiin harjoitusoloihin.

– Nyt oleme päässeet tekemään tänne keihäänheiton harjoituslaitteen kansainvälisten oppien ja esimerkkien mukaan. Se on aikamoinen innovaatio ja olemme ylpeitä siitä.

Toni Kuusela näyttää videolla miten uudella lajivoimalaitteella harjoitellaan heittämistä.