Jesse Sarajärvi ei jatka SJK:ssa – taustalla vakavia terveyshuolia

SEINÄJOKI

Jalkapalloliigassa pelaavan Seinäjoen Jalkapallokerhon keskikenttäpelaaja ja oma kasvatti Jesse Sarajärvi ei jatka pelaamistaan SJK:ssa.

Sarajärvi keskittyy tällä hetkellä opintoihinsa Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulussa. Päätöksen taustalla on halu saattaa opinnot loppuun, mutta siihen ovat vaikuttaneet myös henkilökohtaisessa elämässä koetut haasteet. Viimeisen vajaan kahden vuoden ajan Sarajärven huippu-urheilijan elämää ovat koetelleet vakavat terveyshuolet, joista on tähän päivään saakka vaiettu.

Kesällä 2018 Sarajärven, 24, aivolisäkkeestä löydettiin kasvain, joka mullisti monella tavalla hänen arkensa. Lääkärit tutkivat löydöksen huolellisesti ja heidän antamansa lausunnon mukaan pelaaja pystyisi jatkamaan harjoitteluaan normaalisti omien tuntemustensa mukaan. Kasvain on sittemmin saatu hallintaan ja Sarajärvi on päässyt nauttimaan pelaamisesta sekä elämästään normaaliin tapaan. Elimistön hormonitasoja säätelevässä aivolisäkkeessä ollut kasvain jätti kuitenkin jälkensä huippu-urheilijan arkeen ja vaikka elämä hymyilee tällä hetkellä leveästi, päätti Sarajärvi itse ottaa aikalisän ammattilaisjalkapalloilusta.

– Olen tässä jo monta vuotta tehnyt töitä jalkapallon eteen ja elämä on ollut silleen raskasta oireiden vuoksi. Se oli aika vaikeaa, kun ei meinannut jaksaa tehdä mitään. Sitä tuli treeneistä kotiin ja oli ihan väsyksissä. Se kasvain aivolisäkkeessä tuottaa maitohormonia, joka sitten taas vetää testosteronitasot ihan nolliin. Siinä menee hormonit ihan sekaisin ja oli kokoajan semmoinen sumuinen olo. Minään aamuna ei herännyt pirteänä, vaikka kuinka yritti nukkua ja tehdä kaiken levon eteen, Jesse Sarajärvi kertoo SJK:n tiedotteessa.

– Itse aina luulin, että oli veto pois vain siksi, että treenasin niin kovaa. Ja sitten kun sain lopulta tiedon mistä se johtuu, niin olihan se vapauttava tieto. Sen jälkeen sitä alkoi miettimään omaa elämää ja jalkapalloa. Että puskenko minä tässä seinää päin, kun on tällainen juttu painanut tuossa. Tätä sairautta on joutunut kuitenkin kokoajan miettimään. Syön siihen lääkettäkin, jota otetaan kerran viikossa ja se lääke aiheuttaa aina aika pahat vastaoireet. Joten ei semmoisen lääkkeen kanssa ole helppoa olla ammattilaisurheilija. Kun kuitenkin siinä pitäisi olla joka päivä parhaimmillaan, Sarajärvi jatkaa.

– En mä silti mitään absoluuttista päätöstä ole tehnyt pelaamisen suhteen, että nyt lopettaisin kokonaan. Mutta ainakin nyt tuntuu siltä. Kyllä mä tykkään niin paljon kuitenkin pelata, mutta kun viime vuodet on olleet niin vaikeita tuon sairauden kanssa, niin ei siitä ole samalla tavalla nauttinutkaan sitten.

– Sinänsä tämä ei mikään hengenvaarallinen sairaus ole ja nyt tämä on todella hyvällä mallilla itselläni jo, mutta niin paljon on kuitenkin muuttunut kehossa ja kaikessa. Siksi tuntuu, että on hyvä nyt ottaa vähän aikaa muille jutuille. Ja olen kyllä ollut tosi kiitollinen, kun lääke on alkanut tehoamaan. Vähän vaan tämä yhtäkkinen kasvu ottaa päähän. Ihan kuin murrosikä olisi alkanut uudestaan. Partakin alkanut kasvaa enemmän, että on tää ollut aika järkyttävä kokemus sillä tavalla, nauraa Sarajärvi vielä lopuksi.

Sarajärvi teki Veikkausliiga-debyyttinsä kaudella 2014 ja debyytti SJK:n edustusjoukkueessa syntyi kaudella 2012 Ykkösessä.

SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman kunnioittaa Sarajärven päätöstä ja näkee nuoressa miehessä paljon arvokkaita asioita.

– Meillä oli Jesselle valmiina sopimus seuraavasta kaudesta, mutta kunnioitan hänen päätöstään tulevaisuuden suhteen, kertoo Dorman.

– Jesse on erittäin fiksu nuorimies, joka tulee varmasti menestymään elämässään. Menestys, jonka saavutimme joukkueena kausien 2013 ja 2016 välillä oli pitkälti lojaalien, töitä tekevien ja joukkueelle kaikkensa antavien pelaajien päivittäisen työn tulosta. Jesse oli yksi heistä ja edellä mainitut adjektiivit kuvaavat häntä erinomaisesti sekä persoonana että pelaajana, päättää Dorman.

SJK:n kasvatti Sarajärvi on ollut voittamassa Veikkausliigassa kultaa, hopeaa ja pronssia sekä Suomen cupin ja liigacupin kertaalleen. Hän oli myös voittamassa kaudella 2011 A-nuorten SM-pronssia ja nousemassa SJK:n kanssa Veikkausliigaan kaudella 2013. Kaikkiaan SJK:n edustusjoukkueessa on tullut kasaan 78 virallista ottelua ja niissä on syntynyt kuusi maalia. Ensimmäinen liigamaali syntyi RoPS:ia vastaan kaudella 2017. Edustusjoukkueen lisäksi, hän on pelannut SJK Akatemian paidassa Kakkosessa yhteensä 57 ottelua tehnyt niissä kahdeksan maalia. Hän on edustanut myös määräaikaisilla lainasopimuksilla FC YPA:a kaudella 2012 ja kaudella 2016 FC Hakaa.

Sarajärven lisäksi SJK:n viime kauden pelaajista myös Billy Ionsin ja Denys Oliinykin tilanne on vielä auki. SJK tiedottaa heidän jatkostaan myöhemmin.