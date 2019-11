Palkittu ja pidetty vaasalaisvalmentaja Marjo Ikola on kuollut

Mediat: AC Milan tarjoaa Ibrahimovicille kuuden kuukauden sopimusta

Useiden eri tiedotusvälineiden mukaan jalkapallon ruotsalaistähdelle Zlatan Ibrahimovicille on tarjottu AC Milanista kuuden kuukauden sopimusta. Gazzetta dello Sport ja Sky Sports kertovat, että AC Milan on ottanut yhteyttä Ibrahimovicin agenttiin Mino Raiolaan. Gazzettan mukaan seura haluaa Ibrahimovicin kuudeksi kuukaudeksi ja on valmistautunut maksamaan kuusi miljoonaa euroa, jos pelaaja jäisi seuraan 18 kuukaudeksi. Lue lisää