Herätys SJK! Nyt on noustava ylös liigan kellarista - urheilustudiossa Mehmet Hetemaj

SEINÄJOKI

Seinäjoen Jalkapallokerholla on Veikkausliigassa kuluvaa kautta kahdeksan ottelua jäljellä.

Loppukiri on syytä aloittaa viimeistään lauantaina, kun vieraaksi saapuu mitalijahdissa oleva Kuopion Palloseura.

SJK-ikoni ja joukkueen kapteenistoon kuuluva Mehmet "Mehu" Hetemaj on ollut nivusvamman vuoksi viisi edellistä ottelua sivussa, mutta mies on paranemaan päin.

– Aika lähellä on, että palaan kentälle. Puhutaan päivistä, Hetemaj totesi tiistaina SJK:n aamutreenien jälkeen, joihin hän ei varmuuden vuoksi osallistunut.

SJK:n otteissa on näkynyt pitkin kautta johtajuusvajetta ja itseluottamuksen puutetta. Jo senkin takia periksiantamattomuuden perikuva Hetemaj olisi tärkeä palanen kentällä. Vastustajat toki tykkäävät, jos Mehu on poissa pelistä.

Hetemaj johti joukkoja edestä, kun SJK takavuosina kulki menestyksen polkua viemällä liigamestaruuden ja cupin voiton. Nyt on seuralla menossa toinen perättäinen heikko kausi, minkä Hetemaj on ottanut kapteenina ja seuraikonina raskaasti.

– Hieno seura ja hieno stadion ja pelaamme näistä sijoista. Se ottaa päähän ja tulee ajatuksiin öisinkin. Ei ole helppoa eikä kivaa kenelläkään.

Sarjataulukko ei valehtele, on vanha sanonta, jonka paikkansapitävyyttä Hetemaj ei kiistä.

– Fakta on se, että me kuulumme sinne, missä olemme ja edessä olevat kahdeksan viimeistä ottelua pelaamme sarjapaikan puolesta. Nyt annetaan kaikkemme ja viedään kausi kunnialla loppuun.

Hetemaj uskoo ja toivoo, että kotiyleisö tukee suosikkejaan jäljellä olevissa neljässä kotiottelussa.

– Hienouksia ei kannata odottaa. Tärkeintä on, että pidetään Seinäjoki liigassa.

Toukokuun lopulla päävalmentajaksi tullut Aleksei Eremenko on ollut ruorissa 17 ottelussa, joista SJK on ottanut seitsemäntoista pistettä: neljä voittoa, viisi tasapeliä ja kahdeksan tappiota.

Nykyinen piste per peli -tahti ei välttämättä riitä siihen, että SJK välttäisi karsintoihin joutumisen.

– Peli kerrallaan on mentävä. Jokainen jäljellä oleva ottelu on meille finaali, jossa on pantava kaikki peliin. Sen verran pitää pisteitä koota, että pysymme liigassa. Luotan siihen, että kun annetaan kaikkemme, onnistumme, Hetemaj korostaa.

SJK kärsii Hetemaj´n mukaan ongelmasta, jonka monen moni menestyspaineita selässään kantava joukkue on karvaasti kokenut.

– Treeneissä tekeminen on hyvää. Se kun saataisiin peleihin. Ollaan parempia pelaajia, mitä on esitetty kentällä. Ehkä se johtuu itseluottamuksesta. Se ei ole niin korkealla kuin pitäisi.

Lauantainen vastustaja KuPS on ollut tällä kaudella SJK:lle vaikea pala purtavaksi. Seinäjoelta KuPS haki toukokuun alussa 3-1 voiton ja Kuopiossa pisteet tasattiin kesäkuun lopussa lukemin 1-1.

– KuPS on mielestäni liigan kolmen parhaan joukkoon kuuluva joukkue. Sen pelaajat menevät kovaa tilanteisiin ja ovat nopeita. Meidän pitää olla hereillä ja valmiina, kun menetämme pallon.

KuPSin hyökkääjä Rasmus Karjalainen ja puolustaja Henri Toivomäki valittiin ainoina Veikkausliigapelaajina Kansojen liigaan valmistautuvaan Huuhkajiin.

Jalkapallon Veikkausliigaa SJK–KuPS Seinäjoen jalkapallostadionilla lauantaina 1.9. klo 17.00.