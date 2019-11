Ari-Pekka Pajuluoma ulos – Ässillekin hävinneen Sportin valmentajanvaihdos enää virallista vahvistusta vailla

VAASA

SPORT–ÄSSÄT 2-3 JA (1-0, 1-2, 0-0, 0-1)

Vaasan Sport kärsi perjantaisessa jääkiekkoliigan kotiottelussaan jatkoaikatappion Porin Ässille. Vielä tällä kertaa kotkapaitojen päävalmentajana oli Ari-Pekka Pajuluoma, mutta Pohjalaisen tietojen mukaan seuraavassa ottelussa päävastuussa on eri mies.

Uusi päävalmentaja on tiettävästi Risto Dufva, joka on viime päivinä yhdistetty monissa huhuissa Sportiin. Pohjalaisen tietojen mukaan seura vahvistaa hänen palkkaamisensa virallisesti lauantaina.

Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä ei perjantai-iltana kysyttäessä suostunut ottamaan kantaa näihin tietoihin.

– En kommentoi, kuului lyhyt vastaus.

Dufva valmensi viimeksi Puolan pääsarjan Katowicea, joka oli hänen alaisuudessaan kymmenen joukkueen sarjataulukossa neljännellä sijalla. Suomalainen kuitenkin jätti vastikään tehtävänsä.

– Koin, että olen väärä mies siihen tehtävään, hän perusteli ratkaisuaan Yle Urheilulle torstaina.

Dufva, 56, on valmentanut Suomessa menestyksekkäästi niin mestis- kuin liigatasolla. Hän voitti Mikkelin Jukureiden peräsimessä mestiksen mestaruudet vuosina 2001–03 ja 2006.

Jyväskylän JYPin hän valmensi SM-kultaan vuonna 2009 ja on luotsannut kotimaan pääsarjassa lisäksi Tampereen Tapparaa, Rauman Lukkoa sekä viimeksi Jukureita kaudet 2016–18.

Hänellä on kokemusta myös maajoukkuetasolta niin Suomen, Slovenian kuin Puolan valmennustiimeistä.

Viime kaudella Sport pelasi Tomek Valtosen seuraajaksi palkatun tulokasvalmentajan "Maukka" Pajuluoman, 43, luotsaamana loppuun asti pudotuspelipaikasta, mutta jäi kuitenkin niukasti playoff-viivan alapuolelle. Sport teki hänen kanssaan jatkosopimuksen myös kaudesta 2020–21 hyvissä ajoin, jo ennen kuluvan kauden käynnistymistä.

Tällä kaudella tulokset eivät kuitenkaan ole läheskään vastanneet odotuksia ja lupauksia, joita edellissesonki antoi. Joukkue ei koko syksyn aikana ole pystynyt voittamaan kahta ottelua peräkkäin peräkkäin ja on ollut jo pitkään sarjataulukon viimeisellä sijalla.

Kolmestatoista viime pelistä Sportin saldona on ainoastaan yksi voitto ja viisi sarjapistettä, joista viimeisin tuli siis Ässiltä. Ottelun puolivälissä Sport oli jo 2–0-johdossa Chris DeSousan ja Turo Asplundin ylänurkkalaukauksilla. Kolmen maalin johtokin oli lähellä, mutta Antti Kalapudaksen lakaus ylivoimalla kilautti vain maalirautoja, ja sen sijaan Niklas Appelgren ja Saku Salminen tasoittivat tilanteen ennen toista erätaukoa.

– Pelasimme taas ihan ok, mutta kyllä me menemme sirpaleiksi yhtäkkiä, aika pieneksi, ja sitten peli on 2–2, Pajuluoma harmitteli.

Maalittoman kolmannen erän jälkeen ratkaisu tuli jatkoajalla, jota ehdittiin pelata minuutin ja 14 sekunnin verran. Vieraiden voittomaalin teki ylivoimalla Otto Vainio.

– Hieno ylivoimamaali, huippulaukaus, totesi Pajuluoma.

– Pienestä on kiinni. Ei voitettu.

Sport pelaa seuraavan ottelunsa maanantaina Helsingissä IFK:ta vastaan. Sen jälkeen joukkueen ohjelmassa on kotiottelut Kouvolan KooKoota vastaan keskiviikkona ja Lappeenrannan SaiPaa vastaan perjantaina.