Aluksi kukaan ei halunnut ostaa Riikka ja Ari Takanevan kasvattamaa lämminverisvarsaa – nyt halvalla myyty ihmehevonen on juossut hurjasti rahaa

Hevonen käy antamassa pusun videokuvaajan kameralle. Toinen hevonen seuraa lehtikuvaajaa kuin hai laivaa. Ilmajokelaisten hevoskasvattajien Riikka ja Ari Takanevan pihapiirissä hevoset ovat tottuneet ihmisiin.

Takanevojen kasvattama ihmehevonen Graceful Swamp eli Sämpylä on mukana Vermon EM-ravien päälähtönä ajettavassa nelivuotiaiden lämminverihevosten UET Grand Prix -finaalissa lauantaina. Ykköspalkintona on 200 000 euroa.

Ari Moilasen ohjastama hevonen on juossut 35 lähtöä, joista se on voittanut 29 vuosina 2017–2019. Rahaa hevonen on kirmannut 407 050 euroa. Tästä peräti 261 650 tänä vuonna.

Takanevat myivät hevosen huutokaupassa puolitoistavuotiaana syyskuussa 2016 Pekka Mäkisen kuolinpesälle. Miljoonahevosen myyntihinta oli ainoastaan 2 250 euroa. Lisäksi tämän päälle tulivat verot.

Aluksi varsa ei kiinnostanut ostajia, koska se ei ollut modernista suvusta, eivätkä Takanevat olleet tunnettuja kasvattajia. Jälkikäteen osa on harmitellut, kun ei ostanut.

Kun varsa ei mennyt kaupaksi sähköpostimarkkinoinnista huolimatta edes kimppaporukoille, Takanevat ilmoittivat sen varsahuutokauppaan Ypäjälle.

Kuolinpesän teiskolainen valmentaja Erkki-Pekka Mäkinen kiinnostui varsasta, kun hän näki siitä juoksuvideoita.

– Kuuden miljoonan dollarin hevosesta E-P on puhunut. Kyllä sillä hän voisi sen myydä, jos vain joku iskee rahat kouraan, Riikka Takaneva pohtii.

Hevoskasvattajia ei harmita, että he luopuivat miljoonahevosesta.

– Ei todellakaan. Lähdimme sillä ajatuksella, että ehdottomasti varsa myydään. Olemme keskittyneet kasvattamiseen, ja muut hoitavat homman siitä eteenpäin. Emme voineet itse pitää varsaa, koska meillä ei ole treenipaikkoja, 32-vuotias Riikka Takaneva sanoo.

Ari Takanevaakaan, 33, ei harmita, koska hevonen meni "oikealle omistajalle" ja varsa oli tosi helppo kasvatettava.

– Harva hevonen pystyy tuohon (rahamäärään).

Suomen Hippos ry:n viestintäpäällikkö Suvi Hakkaraisen mukaan vuodesta 1987 alkaen Suomessa on syntynyt 47 hevosta, jotka ovat tienanneet yli 400 000 euroa. Vastaavana aikana lämminverisiä on syntynyt hieman reilut 50 000.

Vaikka Takanevat myivät hevosen vain runsaalla 2 000 eurolla, he ovat saaneet kasvattajapalkintoina 13–15 prosenttia juostuista ansioista eli jo yli 55 000 euroa.

– Jos vielä joskus saamme edes puoliksi noin hyvän varsan, taas voidaan puhua lottovoitosta, Riikka Takaneva tuumii.

– Lottovoitto on helpompi saada kuin tällainen miljoonahevonen. Lotossa ei tarvitse olla kuin seitsemän oikein, mutta hevosia voi olla tuhansia rivissä. Kokeilepa valita niistä. Moni ei saa ikinä tällaista tapausta, vaikka yrittäisi koko elämänsä ja kasvattaisi satoja hevosia, Ari Takaneva lisää.

Loton päävoiton voittamisen todennäköisyys on Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisulan mukaan yhden suhde noin 18,6 miljoonaan. Eurojackpotin päävoiton todennäköisyys on vastaavasti yhden suhde 95,3 miljoonaan.

Graceful Swampin synnyinvuonna 2015 Suomessa syntyi 1 050 lämminveristä hevosta, joista 534 on startannut urallaan ravikilpailussa.

Todellisia "miljoonahevosia" suomalainen ravihistoria tuntee viisi: Passionate Kemp, Loiuse Laukko, Houston Laukko, Viesker ja Brad De Veluwe, joilla voittosummat ovat yli miljoona euroa. Tällä listalla Graceful Swamp on sijalla 47.

– Vaikka Sämpylä ei vielä kaikkien aikojen listan kärkeä kurkottele, ei sellaista omaan talliinsa ihan jokainen saa, Hakkarainen muistuttaa.